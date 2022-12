Il achète 300 iPhones à New York et ça finit mal : ils le frappent et lui volent la moitié

L’homme a quitté l’Apple Store de la Cinquième Avenue avec 300 iPhones fourrés dans 3 sacs, mais avant qu’il ne puisse les mettre dans son coffre, il a été volé, battu et en a perdu près de la moitié.

Parfois (presque toujours) la vérité est plus étrange que la fiction lorsqu’il s’agit de l’industrie mobile également, et dites à ce client d’Apple qui a acheté 300 iPhones à Manhattan et était sur le point de perdre bien plus que les gadgets et l’argent après une agression dans le milieu de la rue alors que je les gardais dans le coffre.

L’histoire est assez bizarre du début à la fin, comme vous le verrez maintenant, et c’est que pour commencer à vous raconter tous les détails sinistres, nous devons dire que l’achat a été effectué à 01h45 du matin à New York, en le magasin de la Cinquième Avenue pas moins, presque certainement effectué à cette heure indue pour éviter précisément ce qui a fini par arriver, que la pauvre victime a été vue portant tant d’appareils coûteux au milieu de la rue.

De plus, comme Android Authority nous l’a dit, cet homme avait dépensé près de 300 000 $ en iPhone non pas parce qu’il avait de l’argent à revendre et qu’il allait donner des téléphones haut de gamme, mais parce que son objectif était de les revendre plus tard dans sa petite entreprise.

Peut-être pour cette raison, parce qu’il faisait probablement de gros achats chez Apple systématiquement et avec les mêmes « hobbies », il est fort probable qu’ils attendaient dehors pour le braquer même s’il fallait recourir à la violence.

La victime était un revendeur qui a pris 300 iPhones de l’Apple Store de la Cinquième Avenue directement pour son entreprise, bien qu’à la porte et alors qu’il rangeait ses sacs, il a été volé par les occupants d’un véhicule qui s’est arrêté à côté de lui.

Quelqu’un a payé près de 40 000 $ pour un iPhone non ouvert

Pas en vain, le département de police de New York lui-même a signalé l’agression avec vol en pleine rue, qui s’est produite dès qu’il a quitté l’Apple Store et lorsque ce pauvre homme a mis les sacs dans le coffre de sa voiture.

Comme cela a été rapporté, la victime a quitté le magasin avec 300 unités iPhone dans trois sacs, et juste au moment où il les gardait pour partir, un autre véhicule s’est arrêté à côté de lui avec deux hommes exigeant qu’il remette les sacs avec le butin juteux.

Presque dans une réaction logique à la somme d’argent qui était en jeu, l’homme s’est défendu du mieux qu’il a pu et a reçu plusieurs coups ainsi qu’un gros coup de poing au nez, et a également perdu l’un des sacs avec environ 125 iPhones d’une valeur de un peu moins de 100 000 $.

Heureusement, il n’a pas été grièvement blessé et n’a pas nécessité de soins médicaux, bien que la plainte pertinente auprès de la police soit en cours, qui n’a pas encore publié de description du suspect ou du véhicule ni aucun détail d’une enquête toujours en cours pour l’instant.

Énorme! Ou non?