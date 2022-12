Avec cette astuce vos États WhatsApp seront beaucoup plus originaux

Publier un statut avec de la musique sur WhatsApp est plus facile que vous ne l’imaginez. Nous allons vous expliquer étape par étape comment vous pouvez le faire.

En 2017, les responsables de WhatsApp ont décidé de cloner Instagram Stories sur leur plateforme sous le nom de States, et malgré le fait que le succès de cette fonction n’a pas été celui escompté, de plus en plus d’utilisateurs utilisent cette fonctionnalité du client WhatsApp.messagerie pour partager votre humeur avec vos contacts.

Les États de WhatsApp cachent de nombreuses astuces, dont certaines que nous vous avons déjà révélées il y a quelque temps, mais il y en a sûrement une que vous ne connaissez pas et qui rendra vos États beaucoup plus originaux. Continuez à lire et découvrez cette fonctionnalité cachée des États WhatsApp.

Comment publier un statut avec de la musique sur WhatsApp rapidement et facilement

Nous vous avons déjà expliqué comment mettre une chanson en arrière-plan dans vos États WhatsApp et aujourd’hui nous allons vous expliquer, étape par étape, comment publier directement un État avec de la musique avec les paroles de la chanson en cours de lecture et un personnalisé Contexte.

Pour pouvoir publier un Statut avec de la musique sur WhatsApp, curieusement, la première chose que vous devez faire est de créer une Story Facebook et pour cela, vous devez ouvrir l’application sur votre mobile Android, cliquer sur la section Créer une histoire et parmi tous les modèles qui apparaîtront pour choisir l’option Musique.

L’étape suivante consiste à trouver la chanson que vous souhaitez ajouter à votre histoire Facebook, pour laquelle vous avez un moteur de recherche en haut. Dans le cas où plusieurs versions d’une même chanson apparaissent, vous pouvez vérifier celle qui vous intéresse en cliquant sur le bouton de lecture qui se trouve à droite de chacune d’elles pour les écouter et vous pouvez également vérifier si les paroles sont disponibles puisque, si c’est le cas, le mot Paroles apparaîtra à côté du titre de la chanson.

Une fois que vous avez choisi la chanson, cliquez dessus, appuyez sur l’icône ronde noire qui apparaît en haut à droite, choisissez le type de paroles et le fragment de la chanson que vous souhaitez jouer dans l’histoire et cliquez sur le bouton Terminé. Une fois cela fait, vous pouvez personnaliser le fond d’écran avec vos propres images et ajouter les stickers que vous souhaitez en utilisant les icônes qui apparaissent en haut à droite de l’application.

Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre histoire, appuyez sur le bouton pour la publier sur Facebook.

Maintenant que nous avons créé et partagé une histoire Facebook, la prochaine étape consiste à la télécharger sur votre mobile et pour effectuer cette tâche, il vous suffit de la toucher, de cliquer sur l’icône avec les trois points horizontaux situés en haut à droite et de cliquer sur sur le bouton Enregistrer la vidéo.

Maintenant que vous avez téléchargé la vidéo avec la musique incluse, la dernière chose que vous avez à faire est de la publier en tant que statut WhatsApp. Pour ce faire, ouvrez simplement l’application WhatsApp sur votre smartphone, appuyez sur l’onglet Statut et sur le bouton flottant avec l’icône de l’appareil photo qui apparaît dans le coin inférieur droit.

Enfin, sélectionnez la vidéo que vous venez de télécharger dans le carrousel en bas, écrivez un commentaire dans la zone de texte et appuyez sur le bouton Envoyer.