3 astuces Google pour personnaliser votre mobile Android

Personne de mieux que Google pour apprendre de nouvelles astuces avec lesquelles personnaliser notre mobile. Sur le site officiel d’Android, nous pouvons trouver plusieurs astuces de personnalisation qui, bien qu’elles soient simples, sont très utiles pour donner un nouveau look à notre téléphone. Vous n’avez besoin que de quelques secondes pour appliquer ces astuces et reconcevoir des sections telles que l’écran d’accueil.

Nous devons préciser que l’une des recommandations de Google est d’utiliser Androidify, une application avec laquelle nous pourrions créer des avatars Android personnalisés. Cependant, c’était l’un des services et applications que Google a « tué » en 2020, nous vous proposons donc une alternative très simple que vous pouvez actuellement utiliser.

Ajoutez des widgets pour gagner du temps

Les widgets Android sont de petites fenêtres qui peuvent être placées sur l’écran d’accueil et qui nous permettent de voir rapidement les informations les plus importantes dans une application. C’est pourquoi Google nous recommande d’installer ces widgets pour gagner du temps, par exemple pour voir la météo sans avoir à ouvrir l’application. Voici comment vous pouvez les inciter :

Appuyez quelques secondes sur un emplacement vide de l’écran d’accueil. Dans le menu qui s’affiche, appuyez sur « Widgets ». Choisissez le widget que vous souhaitez installer et cliquez dessus jusqu’à ce que vous le fassiez glisser à l’endroit de l’écran où vous souhaitez le placer.

En plus des widgets des applications que vous avez installées sur le terminal, vous pouvez également trouver des widgets gratuits très utiles dans le Play Store. Vous pouvez trouver des widgets pour les événements, les calendriers, la météo, l’horloge et bien d’autres thèmes.

Choisissez parmi des milliers de fonds d’écran

Changer le fond d’écran de votre mobile est une action très simple, mais cela fonctionne toujours si vous souhaitez renouveler le design interne du terminal. D’une part, il convient de préciser que vous pouvez changer l’image de l’écran d’accueil, de l’écran de verrouillage et des deux en même temps. Dans le même temps, vous pouvez utiliser des images statiques et également des fonds d’écran animés, bien que ces derniers consomment plus de batterie.

Si vous n’aimez pas les images par défaut que vous trouvez dans la galerie du smartphone, vous pouvez rechercher de nouvelles options parmi les meilleurs fonds d’écran que nous recommandons. Téléchargez simplement les images que vous aimez et suivez le processus ci-dessous pour les définir comme fonds d’écran :

Appuyez quelques secondes sur un emplacement vide de l’écran d’accueil. Dans le menu qui s’affiche, appuyez sur « Fond d’écran ». Choisissez la photo que vous souhaitez configurer et sélectionnez si ce sera pour l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage ou les deux.

Une autre option consiste à changer le fond d’écran directement depuis la galerie du téléphone. Là, vous pouvez voir calmement les images que vous aimez le plus et, lorsque vous en choisissez une, suivez ce processus :

Entrez dans la galerie de votre mobile. Sélectionnez la photo que vous souhaitez définir comme fond d’écran. Cliquez sur le bouton à trois points qui vous amène au menu « Plus », il peut être dans le coin droit en bas ou en haut de l’écran. Appuyez sur l’option « Définir comme fond d’écran ». Cliquez sur le bouton « Appliquer ». Choisissez si vous souhaitez le définir comme écran d’accueil, écran de verrouillage ou les deux.

Jouez avec le design des icônes de l’application

Une autre astuce de personnalisation que vous pouvez effectuer consiste à jouer avec la conception des icônes de l’application. On change souvent de fond d’écran, mais on passe moins de temps à essayer les différentes icônes disponibles. Dans le Play Store, vous pouvez trouver une variété de packs d’icônes que vous pouvez télécharger et installer gratuitement.

D’autre part, vous pouvez également modifier les icônes de vos applications mobiles via les lanceurs pour Android. Ces types de couches de personnalisation permettent de modifier la plupart des aspects esthétiques des terminaux Android, des widgets à l’apparence des icônes.