Le Motorola le plus puissant de l’histoire a déjà une date d’arrivée

Le Moto X40, également connu sous le nom de Edge 40 Pro, fera ses débuts avec son Snapdragon 8 Gen2 avant de se terminer en décembre.

Depuis quelques jours, nous parlons du Moto X40, également connu sous le nom de Motorola Edge 40 Pro, qui est prévu dans des fuites de plus en plus de haute qualité en tant que prochain produit phare de Motorola, et est également actuellement l’appareil qui détient le record pour les points dans AnTuTu.

C’est donc le Motorola le plus puissant de toute son histoire grâce en partie au Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm, même si la firme nord-américaine a pensé qu’il valait mieux l’annoncer comme « le SUV des téléphones portables » pour laisser tomber sa polyvalence et sa résistance avec le certification IP68 qui fait ses débuts dans la famille.

Quoi qu’il en soit, nous sommes venus ici pour parler de sa présentation, qui selon les confrères d’Android Police n’attendra pas trop longtemps et aura déjà lieu ce mois de décembre, avec un lancement imminent au moins en Chine et daté pour le début 2023 sur les marchés internationaux.

En tout cas, il n’y a toujours pas de jour précis donc nous ne pouvons pas le confirmer, mais nous avons l’engagement d’un dirigeant de Lenovo qui a déclaré en Chine que l’événement aura lieu en décembre et que nous y rencontrerons leur prochain téléphone phare ambitieux.

Le « SUV des téléphones portables » sera de Motorola

De plus, en Chine, certains spéculent qu’il y aura un changement de nom et qu’il n’arrivera pas en tant que Moto X40 mais sera encadré sur tous les marchés de la famille ‘Motorola Edge’ où nous l’attendions en Europe, ce que le constructeur n’a pas nié ni confirmé pour l’instant non plus. .

Nous connaissons de nombreux détails sur son matériel, puisque le certificateur TENAA et les bases de données des principaux benchmarks nous ont laissé de nombreux indices de ce Motorola avec le code XT2301-5, qui partira d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 mais ne sera pas satisfait seul avec le processeur le plus puissant du marché.

Sans surprise, nous aurons des mémoires RAM LPDDR5x 8 ou 12 Go de dernière génération, ainsi qu’un stockage UFS 4.0 qui promet également une vitesse maximale. Certaines sources indiquent même qu’il y aura une version ‘Ultra’ avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Si toutes les fuites concordent, ce futur Moto Edge 40 Pro devrait avoir un SoC Snapdragon 8 Gen2, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 165 hertz et une charge rapide jusqu’à 68 watts, ainsi qu’une triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels qui il cherchera à relever plus le ruban photo Motorola.

L’écran sera OLED et aura un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 hertz avec la technologie LTPO, sans que sa diagonale ait transcendé mais une résolution FHD+ qui fera sans aucun doute voler ce terminal.

Tout cela est également animé par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 watts, un boîtier certifié IP68 et une section multimédia couronnée par un triple système photographique de 50 mégapixels pour le capteur principal, 50 MP pour l’ultra grand angle et un autre 12 MP pour un téléobjectif qui offrira un zoom optique.

Sans doute des fuites de plus en plus importantes qui prédisent un lancement très proche pour un appareil qui sera très intéressant, notamment en Amérique… Ça s’annonce très bien !