Icônes géantes et plantes Tamagotchi, quelques-unes des nouvelles les plus attendues de MIUI 14 sur votre Xiaomi

Xiaomi était censé avoir fait ses débuts hier pour ce qui sera 2023, en présentant ses nouvelles séries Xiaomi 13 et MIUI 14, mais le constructeur a décidé de reporter l’événement « jusqu’à nouvel ordre ». Quand aura-t-il enfin lieu ? Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles à ce sujet, mais cela n’a pas empêché les choses de continuer à fuir.

Sans aller plus loin, Android Authority publie une liste complète des modifications de ce que la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi apportera. La fuite vient de la main du journaliste Kacper Skrzypek, qui l’a publiée sur Twitter.

Les nouvelles les plus remarquables de MIUI 14

La chose la plus attendue et la plus remarquable que cette nouvelle fuite nous apporte est, pour commencer, une architecture système améliorée. D’une part, cela fera en sorte que le système d’exploitation occupera moins d’espace dans la mémoire interne de l’appareil et améliorera les performances des applications et des jeux.

Un certain nombre de nouvelles options de personnalisation ont également été incluses. Parmi eux se trouvent des icônes géantes appelées Super Icons, similaires à celles que l’on peut trouver dans le Nothing Phone (1).

Ces icônes seront également rejointes par une sorte de Tamagotchi signé Xiaomi qui, selon la fuite, pourrait être « une plante ou un animal de compagnie qui vous attendra toujours sur l’écran d’accueil ». Vraisemblablement, vous devrez prendre soin de cet animal de compagnie virtuel.

En plus de tout cela, Xiaomi promet une connectivité entre les appareils avec quelques fonctionnalités. Cela indique que, par exemple, vous pouvez répondre aux appels vers un téléphone Xiaomi à partir d’un Mi Pad, accélérer l’appairage d’un casque Bluetooth Xiaomi à un appareil ou utiliser votre téléphone pour saisir du texte sur votre SmarTV.

La firme chinoise prépare également des services destinés aux groupes familiaux. Cela permettra aux utilisateurs de créer un groupe de huit personnes maximum pour partager des photos, gérer des comptes enfants et partager des données de surveillance de la santé.

Comme indiqué, Xiaomi réorganise également complètement son assistant et il peut désormais filtrer les appels de spam, numériser des documents et des objets du monde réel, traduire en temps réel, et bien plus encore. Bien sûr, pour l’instant, il n’y a toujours pas de nouvelles du moment où nous verrons officiellement MIUI 14.