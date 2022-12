Xiaomi vient de lancer un nouvel aspirateur balai qui rivalise en tête-à-tête avec Dyson

Xiaomi lance de nouveaux produits presque quotidiennement. Dans ce cas, nous n’allons pas parler d’un de ses smartphones, mais d’un des appareils électroménagers que le fabricant met sur le marché sous sa marque MIJIA. Il ne fait aucun doute que l’entreprise souhaite devenir le cœur de l’électronique grand public à l’échelle mondiale.

En l’occurrence, il s’agit d’un aspirateur sans fil qui vient d’être présenté en Chine, et qui partagera une famille avec celui qui a été lancé en octobre dernier, le MIJIA Vacuum Cleaner 2. Concrètement, il s’agit d’une version allégée du is.

Voici l’aspirateur sans fil Xiaomi MIJIA 2 Slim

Comme collecté dans Gizmochina, l’aspirateur sans fil Xiaomi MIJIA 2 Slim a déjà été présenté en Chine. Cet aspirateur a un moteur capable de fournir 100 000 tours par minute et peut fonctionner pendant 45 minutes sur une seule charge.

Son design rappelle celui d’un pistolet et, grâce à lui, il a une meilleure prise d’air. L’efficacité d’aspiration a également été améliorée, ainsi que la consommation d’énergie. L’aspiration est assurée par 7 cônes, qui forment le système cyclonique de l’aspirateur. Il dispose également d’un système de filtrage en cinq étapes, avec une efficacité de 99,97 % pour filtrer les particules de poussière.

L’aspirateur sans fil MIJIA 2 Slim est équipé de quatre brosses, qui peuvent être combinées pour effectuer différentes tâches de nettoyage. Vous pouvez également intégrer un réservoir d’eau.

Pour l’instant cet appareil ne peut être pré-acheté qu’en Chine, bien qu’aucun détail ne soit fourni sur son prix à la source. Pour l’instant, nous n’avons pas non plus de détails sur sa disponibilité dans le monde, mais on s’attend à ce qu’il soit bientôt disponible à l’achat dans le reste du monde.

La vente officielle au public aura lieu le 12 décembre, également en Chine. Nous garderons un œil sur toute nouvelle concernant une sortie mondiale.