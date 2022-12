WhatsApp pour Android est mis à jour pour inclure deux fonctionnalités utiles

WhatsApp continue de recevoir des mises à jour. A cette occasion, l’application a inclus deux nouvelles fonctionnalités utiles qui sont déjà disponibles dans sa version Android.

Plus tôt cette semaine, nous avons parlé des cinq nouvelles qui étaient arrivées sur WhatsApp ces derniers jours à travers les différentes mises à jour que l’entreprise publie fréquemment. Cependant, jour après jour, l’application continue d’être mise à jour pour introduire de plus en plus de changements.

A cette occasion, la version bêta de WhatsApp pour Android s’est chargée d’introduire deux nouvelles fonctions visant à améliorer l’expérience de communication. Les deux sont disponibles à partir d’aujourd’hui pour toutes les personnes qui adhèrent au programme de test WhatsApp.

Les noms d’utilisateur ont désormais plus d’importance dans les groupes

La première des nouveautés arrive sur WhatsApp avec la version 2.22.25.10 de WhatsApp Beta pour Android. Avec cette mise à jour, l’application de messagerie introduit une nouvelle fonctionnalité au sein des groupes, qui consiste à mettre en évidence le nom d’utilisateur des participants qui ne sont pas enregistrés dans notre liste de contacts, au lieu de leur numéro de téléphone.

Jusqu’à présent, WhatsApp affichait les numéros de téléphone sur les messages de chaque utilisateur, ce qui n’aidait pas trop pour identifier les personnes qui les envoyaient. Après cette mise à jour, les noms d’utilisateur deviendront plus importants, même si leurs numéros de téléphone apparaîtront toujours juste à côté.

WhatsApp vous encourage à utiliser des messages qui disparaissent pour économiser de l’espace

Un avantage associé à la fonction de messages qui disparaissent automatiquement après un certain temps, est que vous pouvez économiser de l’espace de stockage en réduisant le nombre de fichiers que l’application de messagerie enregistre dans la mémoire interne du téléphone.

Pour cette raison, WhatsApp a ajouté un raccourci dans le menu de gestion du stockage de son application, où l’utilisateur est encouragé à économiser de l’espace en utilisant des messages qui disparaissent.

Les deux nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp sur Android. Petit à petit, ils seront étendus à la version stable de l’application de messagerie, jusqu’à ce qu’ils soient accessibles à tous.