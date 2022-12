6 nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur votre Android pour Noël

Votre mobile Android est sur le point d’être mis à jour avec des nouvelles vraiment intéressantes. Nous les passons tous en revue.

Google vient d’annoncer via son blog officiel le déploiement de quelques nouvelles fonctionnalités qui atteindront les téléphones Android du monde entier avant Noël et pour les recevoir il ne sera pas nécessaire d’avoir la dernière version du système.

Ainsi, la firme de Mountain View a mis à jour certaines de ses applications les plus populaires telles que Google Photos, Gboard ou encore YouTube avec une série de nouveautés que nous détaillerons ci-dessous.

Collages de Noël dans Google Photos

Profitant de la proximité de Noël, le géant américain a amélioré l’éditeur de collage Google Photos avec deux nouveaux styles idéaux pour créer ses propres cartes postales de Noël. Ces deux nouveaux designs de collage ont été créés par l’aquarelliste Yao Cheng Design et le duo d’artistes visuels DABSMYLA.

Pour créer vos collages de photos avec ces nouveaux designs, il vous suffit de sélectionner les photographies qui en feront partie, de cliquer sur le bouton Ajouter à, de toucher l’option Collage, de choisir l’un de ces nouveaux styles et enfin de cliquer sur le bouton Enregistrer .

Gboard met à jour sa fonctionnalité Emoji Kitchen avec de nouvelles émoticônes

Google a également mis à jour l’une des meilleures fonctionnalités de Gboard, Emoji Kitchen, avec de nouvelles émoticônes inspirées de l’hiver comme le bonhomme de neige (☃️), le flocon de neige (❄️) ou le loup ().

Nouvelle application de mode de lecture sur Android

Une autre grande nouveauté de cette mise à jour de Noël est l’arrivée d’une application en mode de lecture native pour Android, capable de convertir des sites Web et d’autres contenus dans des formats plus faciles à lire. Évidemment, cette nouvelle fonction sera vraiment utile notamment pour les personnes aveugles, malvoyantes ou dyslexiques.

Il s’agit d’une application entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez déjà télécharger via le lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit du mode de lecture

Nouveau widget YouTube avec recherche intégrée

Cette mise à jour vous apporte également un nouveau widget YouTube complet qui comprend une barre de recherche pratique et des raccourcis vers l’écran d’accueil de l’application, Shorts, Abonnements et Bibliothèque.

Envoyez du contenu directement depuis l’application Google TV

Avec l’application Google TV, vous pouvez accéder aux films et séries des principaux services de streaming, mais à partir de la semaine prochaine, vous pourrez également envoyer n’importe quel contenu directement sur votre téléviseur d’une simple pression et continuer à utiliser l’application comme télécommande.

Améliorations du système d’exploitation Wear

Cette nouvelle mise à jour comprend également une série d’améliorations de Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les smartwatches, telles que de nouvelles cartes pour accéder rapidement à vos contacts préférés, les heures de lever et de coucher du soleil ou un emplacement sur Google Maps, une mise à jour de l’application Google Keep qui vous permettent de créer des notes avec des photos et des couleurs personnalisées et la compatibilité de l’application Google Assistant avec Adidas Running qui vous permettra de démarrer plus de 30 types d’exercices directement avec votre voix.