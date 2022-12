Huawei pourrait bientôt quitter la plupart des marchés en Europe

Le géant chinois des télécommunications envisagerait d’abandonner la grande majorité des marchés européens, pour se concentrer sur son pays natal.

Celles qui continuent d’émerger autour de Huawei nous rendent de plus en plus pessimistes. Après avoir appris que l’entreprise est plongée dans une phase de licenciements en France et qu’elle envisage de fermer ses magasins physiques, nous avons maintenant appris que celui qui s’apprêtait un jour à prendre le contrôle du marché mondial de la téléphonie mobile envisage d’arrêter de fonctionner dans la grande majorité des marchés européens.

C’est ce qu’indique le portail Politico, où ils assurent que le géant des télécommunications basé à Shenzhen a entamé un processus de retrait du marché européen en raison de la pression des États-Unis, qui a finalement fini par obliger l’entreprise à se concentrer pleinement sur le marché de son pays d’origine et quelques marchés étrangers. Parmi eux se trouveraient l’France et l’Allemagne.

Huawei continuerait à opérer en Allemagne, en France et en Hongrie

Un membre de l’entreprise qui aurait décidé de garder l’anonymat aurait déclaré qu’aujourd’hui, Huawei n’est plus une firme en quête de mondialisation, mais que son objectif principal est de chercher sa survie sur le marché domestique.

En juillet, le fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei, a nommé les trois défis auxquels l’entreprise a dû faire face dans sa quête de survie : l’hostilité du gouvernement américain, les perturbations causées par la pandémie mondiale de coronavirus et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Dans son discours, Zhengfhei a averti que l’avenir de l’entreprise pourrait ne pas être beaucoup plus prometteur qu’il ne l’était à l’époque.

Au cours des dernières semaines, de plus en plus de cadres ont quitté des postes critiques dans l’entreprise. Philip Herd a récemment quitté ses fonctions de directeur de la communication pour Huawei Europe après trois ans au sein de l’entreprise. Même chose avec Paul Harrison, ancien directeur de la communication de la marque au Royaume-Uni.

Cette déroute s’inscrit dans un processus de restructuration du marché européen, car l’entreprise envisage de consolider ses opérations sur le continent en une seule zone d’opérations, dont le siège sera situé dans la ville allemande de Düsseldorf.

L’France, l’Allemagne et peut-être la Hongrie seraient les régions européennes où Huawei continuera à opérer pour le moment, en partie en raison des contrats que sa division télécommunications a encore avec des opérateurs tels que Deutschche Telekom ou Vodafone en raison du déploiement des réseaux 5G.