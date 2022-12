Vous pouvez maintenant voir le clapet pliable d’OPPO en vidéo

Et au final, il semblerait que OPPO préparait bel et bien un pliable de type _clamshell_ dont nous n’avons pas beaucoup de détails.

Il y a quelques jours, OPPO a commencé à divulguer diverses informations en Chine sur sa deuxième génération de pliage, qui arrivera en mettant à jour ce qui est pour moi le meilleur format de pliage du marché avec un OPPO Find N2 qui conservera un design (form factor) 18: 9 sur l’extérieur, beaucoup plus convivial à utiliser comme un mobile normal, ainsi que son écran étendu à l’intérieur pour consommer du contenu et effectuer plusieurs tâches.

De plus, il convient de rappeler le bon travail d’OPPO avec sa charnière, et c’est que le Find N était le seul smartphone flexible au monde qui minimisait le pli central du panneau pour obtenir un grand écran plat presque à cent pour cent. , sans reflets ni torsions.

Eh bien, comme certains médias l’ont anticipé ces derniers jours et semaines, ce bon travail avec les charnières et les formats de pliage sera étendu à un smartphone de type clapet en 2022, car l’OPPO Find N2 sera accompagné d’un OPPO ‘Flip’ dont évidemment on ne sait encore presque rien, ni son nom commercial ni ses spécifications.

En fait, cette vidéo publiée sur Twitter est probablement la première nouvelle avec quelques informations que nous avons sur l’appareil, mais au moins nous pouvons maintenant la voir et commencer à tirer quelques conclusions sur ce que le fabricant de Dongguan va nous proposer. .

Nouveau téléphone à clapet Oppo pic.twitter.com/XeUnFYVpSE — Peur (特米) | (@ RODENT950) 30 novembre 2022

Pour commencer, bien que vous l’ayez déjà vu, il va sans dire qu’en effet ce type de coque OPPO sans précédent est bien camouflé à l’intérieur d’un énorme pare-chocs noir qui ne nous permet pas de voir ses détails de finition, bien qu’évidemment un smartphone de la meilleure qualité est attendu dans En ce qui concerne les matériaux, en maintenant sûrement le goût d’OPPO pour les courbes et le toucher ergonomique.

De plus, comme l’utilisateur qui manipule ce prototype le déplace sur les côtés, on peut également remarquer que la charnière minimise à nouveau le pli au maximum et que lorsque le mobile est ouvert, la flexion de l’écran dans la partie centrale n’est pratiquement pas remarqué, quelque chose que nous apprécions certainement et que Samsung et les autres devraient être à leur ordre du jour.

OPPO Find N2 : tout ce que l’on sait sur le renouvellement du meilleur format de pliage

Le téléphone semble également assez facile à utiliser d’une seule main et se plie facilement sans utiliser les deux membres, ce qui est également une bonne nouvelle.

Et enfin, nous pouvons voir un écran extérieur beaucoup plus grand à l’avant que dans l’option Samsung, bien que dans une disposition différente de celle du RAZR de Motorola, car il est vertical, occupant pratiquement toute la longueur de ce segment de l’appareil. Ce sera certainement plus utile, mais nous ne pensons pas que OPPO diffusera beaucoup plus que quelques widgets et l’utilisera comme viseur d’appareil photo.

À côté, vous verrez également deux caméras qui seront vraisemblablement une principale et un ultra grand angle de bonne qualité compte tenu de sa taille et de sa disposition, avec un double flash LED et un petit trou pour un capteur de mise au point laser ou similaire. Vous ne voyez pas les tampons Hasselblad mais le boîtier de protection ne vous permet pas de voir quoi que ce soit, et je serais surpris si OPPO ne profite pas de cette offre pour un appareil clé comme celui-ci.

Ce n’est pas pour rien que les ‘clamshells’ sont les pliables les plus vendus !