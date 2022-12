La friteuse à air chaud de Xiaomi se digivolve: voici la nouvelle Mi Air Fryer de 6 litres

Xiaomi présente une nouvelle version plus grande et plus efficace de sa friteuse à air chaud.

Il est déjà connu de tous que Xiaomi fabrique plus que des téléphones portables. À d’autres occasions, vous aurez pu lire dans Andro4 toutes les actualités que nous avons publiées concernant ses fours à air chaud, ses robots de cuisine et même une fontaine à eau pour animaux de compagnie.

L’un des appareils électroménagers de l’entreprise chinoise qui a sans aucun doute retenu le plus l’attention des utilisateurs est la friteuse à air chaud qui n’a pas besoin d’huile. Xiaomi nous avait déjà surpris il y a quelque temps avec la MIJIA Smart Air Fryer Pro 4L, mais une version améliorée de celle-ci vient de faire son apparition. Et, surprise, il peut être acheté dans le monde entier.

Voici la Xiaomi Air Fryer 6L

Comme Xiaomi lui-même l’a annoncé sur sa page produit globale, ce nouvel appareil s’appelle Xiaomi Air Fryer 6L. L’objectif de cette nouvelle friteuse à air chaud n’est autre que d’obtenir des résultats similaires à ceux traditionnels, mais en réduisant l’utilisation d’huile.

Pour y parvenir, la Xiaomi Air Fryer 6L utilisera un ventilateur à 9 pales entraîné par un moteur d’une puissance de 1500 W. Grâce à ce système, l’air chaud doit circuler dans tout l’espace de cuisson, en le répartissant uniformément.

Comme vous pouvez le deviner d’après le nom de l’appareil, la Xiaomi Air Fryer 6L a une capacité de 6 litres, ce qui vous permet de cuire une bonne quantité d’aliments en un seul lot. Le fabricant met comme référence que, dans cet espace, on peut cuire 15 ailes de poulet, une tranche de pizza ou 9 tartelettes aux œufs.

Cette capacité maximale de 6 litres peut être facilement divisée par deux, il suffit de changer la hauteur du plateau de cuisson sur l’un des deux niveaux. Lorsqu’il est complètement abaissé, la pleine capacité est utilisée, tandis que lorsqu’il est remonté au niveau supérieur, seuls 3 litres sont utilisés.

La friteuse permet de régler la température entre 40 et 200 degrés Celsius, et permet également de cuire à basse température (entre 40 et 80 degrés). Il dispose également d’un écran tactile, où vous pouvez contrôler à la fois la température et le temps de cuisson, ainsi que le type d’aliments à cuire.

La friteuse dispose d’un système de sécurité qui arrête la cuisson dès que le plateau est retiré et, selon le fabricant, elle est facile à nettoyer. Pour l’instant il n’y a pas de prix de départ ni de date exacte de vente.