L’un des Samsung Galaxy les moins chers reçoit déjà Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A22 5G en Inde avec la version du firmware A226BXXU5CVK9.

Sans hâte, mais sans pause, Samsung continue de publier la mise à jour vers Android 13 sur tous ses téléphones mobiles, haut de gamme, milieu de gamme et bas de gamme, et maintenant c’est au tour de l’un de ses Galaxy les moins chers, le Samsung Galaxy A22 5G.

La mise à jour de One UI 5 avec Android 13 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A22 5G en Inde et devrait s’étendre aux modèles du reste du monde au cours des prochaines semaines.

Android 13 arrive sur le Samsung Galaxy A22 5G avec One UI 5.0

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 est déjà en cours de déploiement sur le Galaxy A22 5G en Inde avec la version de firmware A226BXXU5CVK9.

Cette nouvelle mise à jour du système pour le Galaxy A22 5G inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, corrige une série d’erreurs connues et améliore les performances de l’appareil et toutes les nouveautés de One UI 5.0 en tant que nouvelle interface basée sur Material You avec une palette de couleurs plus étendue, un écran de verrouillage entièrement personnalisable, un nouveau pack d’icônes pour vos applications et de nouveaux widgets empilés.

Samsung a sorti le Galaxy A22 5G à la mi-2021 avec Android 11, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1 il y a quelques mois, et il doit recevoir au moins une autre mise à jour Android à l’avenir.

Comme d’habitude, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible sur votre Galaxy A22 5G en accédant simplement à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres du terminal.

2 des Samsung Galaxy les plus vendus de cette année sont déjà mis à jour vers Android 13

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec la dernière version d’Android et la couche de personnalisation Samsung.