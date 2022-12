Le PDG de Spotify, Daniel Ek, publie une longue tempête de tweets se plaignant d’Apple

Ce n’est pas seulement Elon Musk qui utilise Twitter pour se plaindre d’Apple (même si Tim Cook est maintenant son nouveau meilleur ami) : le PDG de Spotify, Daniel Ek, a tweeté un long fil de discussion sur son point de vue sur la société Cupertino.

Il prétend qu’Apple ne se soucie pas des consommateurs, des tribunaux ou de la loi – seulement de ses propres intérêts…

Spotify est mécontent de ce qu’il considère comme une concurrence déloyale d’Apple Music. Il indique que si Apple peut proposer des abonnements dans l’application sans aucune pénalité, Spotify devrait donner à Apple 30 % (ou 15 % à partir de la deuxième année) de ses revenus d’abonnement s’il faisait de même. Cela serait impossible compte tenu des marges infimes sur lesquelles fonctionnent les services de musique en streaming.

La société a déposé une plainte antitrust contre Apple en 2019, en Europe.

Ek ouvre en faisant référence à la plainte et en faisant écho aux allégations qui y sont formulées.

Il y a quatre ans, nous avons déposé une plainte détaillant les pratiques anticoncurrentielles d’@Apple.

Maintes et maintes fois, @Apple se donne tous les avantages tout en étouffant l’innovation et en blessant les consommateurs. Apple agit dans son propre intérêt mais ne semble pas non plus se soucier de la loi ou des tribunaux, ou du choix du consommateur.