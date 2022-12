La production en boucle fermée de Foxconn se poursuit, malgré la fin du verrouillage de Zhengzhou

La production en boucle fermée de Foxconn, dans laquelle les travailleurs restent à l’intérieur du campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à un mois à la fois, doit se poursuivre – malgré le fait que la majeure partie de la ville a été libérée du verrouillage.

On avait espéré qu’un retour à un fonctionnement normal améliorerait les conditions des travailleurs, et aiderait l’entreprise à recruter du nouveau personnel pour remplacer ceux qui sont partis, mais ces espoirs semblent avoir été déçus pour l’instant…

Arrière plan

Zhengzhou, familièrement connue sous le nom d’iPhone City grâce au fait qu’elle abrite la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, a été placée en quarantaine la semaine dernière.

Dans une tentative de réduire l’impact économique des fermetures, les grandes usines sont autorisées à rester ouvertes en passant à la production en boucle fermée, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à un mois à la fois, dormant dans des dortoirs partagés. C’est évidemment dur pour les travailleurs, qui sont séparés de leur famille et ont des possibilités de loisirs très limitées.

Dans le cas de l’usine de Foxconn, les choses ont bien empiré lorsqu’il y a eu une épidémie de COVID-19 sur le campus lui-même. Les travailleurs se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments. Un nombre important a choisi de sortir de l’usine et de retourner dans leur ville natale. Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir.

La production en boucle fermée de Foxconn se poursuit

La fin du confinement aurait également dû mettre fin à l’exigence d’une production en boucle fermée. Cela aurait permis à Foxconn de remplacer plus facilement les travailleurs partis et de remonter les niveaux de production pour atténuer la pénurie d’iPhone 14 Pro.

Cependant, un Bloomberg rapport indique que – pour une raison quelconque – Foxconn n’a pas retrouvé des conditions de travail normales.

L’usine d’assemblage d’iPhone la plus importante d’Apple Inc. reste dans une opération en boucle fermée qui limite les mouvements des travailleurs sur le campus, ce qui complique potentiellement les efforts pour reprendre la pleine production. Foxconn Technology Group s’en tient aux mesures adoptées il y a des semaines limitant les mouvements de personnel afin de gérer une épidémie de Covid, selon une personne familière avec les opérations, qui a demandé à ne pas être nommée car l’information n’est pas publique.

Le rapport note que quelques zones restent verrouillées et se demande si le campus de Foxconn pourrait faire partie de l’une d’entre elles. Cependant, des rapports antérieurs suggèrent que le campus lui-même ne se trouvait pas dans la zone de verrouillage d’origine et n’était tenu d’adopter une production en boucle fermée que parce que les travailleurs ne pouvaient pas se déplacer dans la ville elle-même.

Il est possible que Foxconn essaie toujours de contenir l’épidémie de COVID-19 à l’intérieur du campus, ou que les autorités souhaitent que l’usine reste isolée jusqu’à ce que tout le monde en son sein soit négatif.

Quoi qu’il en soit, il semble que les travailleurs restent enfermés à l’intérieur de l’usine et que les pénuries d’iPhone 14 Pro ne se termineront pas de sitôt.

La prise de Netcost-security.fr

Il se peut que Foxconn n’ait pas le choix en raison d’infections au sein de l’usine, mais les conditions extrêmement difficiles pour les travailleurs doivent être améliorées le plus tôt possible. Espérons que le personnel d’Apple reste sur place pour surveiller la situation et faire tout son possible pour accélérer la fin de la production en boucle fermée.

