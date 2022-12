MIUI 14, exposé: sa liste complète des changements a été divulguée

Une fuite de dernière minute révèle toutes les nouvelles que MIUI 14 inclura, la nouvelle version du système Xiaomi.

Ce 1er décembre nous avions rendez-vous avec Xiaomi, pour assister à la présentation des nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro, ainsi que MIUI 14. Cependant, la marque a décidé de retarder l’événement.

Mais cela ne nous empêche pas de connaître de nouveaux détails sur la version de MIUI qui fera ses débuts avec les nouveaux produits phares du géant de Pékin, et que tout au long de l’année prochaine 2023, il atteindra les téléphones mobiles compatibles.

Et c’est que comme ils l’ont confirmé de Xiaomiui, la liste complète des changements de MIUI 14 a été publiée par Xiaomi à l’avance, et nous pouvons déjà savoir quelles sont les nouvelles les plus importantes qui arriveront avec la nouvelle mise à jour des appareils du marque.

Toutes les nouvelles de MIUI 14 ont été révélées

Le journal des modifications MIUI 14 divulgué aujourd’hui contient les nouvelles présentes dans la version chinoise qui fera ses débuts avec le Xiaomi 13 le jour de son événement de présentation. Il est donc possible que la version globale comporte quelques différences par rapport à la version que nous avons pu voir aujourd’hui.

Cela dit, le journal des actualités de MIUI 14 est disponible, dans son intégralité, ci-dessous :

[Lista de cambios de MIUI 14]

[Destacados] MIUI utilise désormais moins de mémoire et reste rapide et réactif pendant des périodes beaucoup plus longues. L’architecture système améliorée augmente les performances des applications préinstallées et tierces tout en économisant de l’énergie. L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau. Plus de 30 scènes prennent désormais en charge la confidentialité de bout en bout sans aucune donnée stockée dans le cloud et toutes les actions effectuées localement sur l’appareil. My Smart Hub fait peau neuve, fonctionne beaucoup plus rapidement et est compatible avec plus d’appareils. Les services familiaux vous permettent de partager l’essentiel avec les personnes qui comptent le plus pour vous.

[Experiencia básica] L’architecture système améliorée augmente considérablement les performances des applications préinstallées et tierces tout en économisant de l’énergie. MIUI utilise désormais moins de mémoire et reste vif et réactif pendant des périodes beaucoup plus longues. Le cadrage stabilisé rend le jeu plus fluide que jamais.

[Personalización] Les nouveaux formats de widgets permettent plus de combinaisons, rendant votre expérience encore plus confortable. Voulez-vous qu’une plante ou un animal de compagnie vous attende toujours sur votre écran d’accueil ? Maintenant, MIUI vous en propose beaucoup. L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et l’amène à un nouveau niveau. Les super icônes donneront un nouveau look à votre écran d’accueil. (Veuillez mettre à jour votre écran d’accueil et vos thèmes vers la dernière version afin d’utiliser les super icônes.) Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en évidence les applications dont vous avez le plus besoin afin qu’elles soient à portée de main.

[Protección de la privacidad] Vous pouvez maintenant appuyer et maintenir le texte sur une image de la Galerie pour la reconnaître instantanément. Prend en charge 8 langues. Les sous-titres en direct utilisent les capacités de synthèse vocale de votre appareil pour transcrire les diffusions en direct et les réunions au fur et à mesure qu’elles se produisent. Plus de 30 scènes prennent désormais en charge la confidentialité de bout en bout, sans données stockées dans le cloud et toutes les actions effectuées localement sur l’appareil.

[Interconectividad] My Smart Hub fait peau neuve, fonctionne beaucoup plus rapidement et prend en charge plus d’appareils. La bande passante allouée à l’interconnectivité rend la découverte, la connexion et le transfert d’éléments beaucoup plus rapides. Vous pouvez facilement connecter le casque à votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur, et basculer de manière transparente entre ces appareils. Chaque fois que la saisie de texte est requise sur le téléviseur, vous pouvez obtenir une fenêtre contextuelle pratique sur le téléphone et y saisir le texte. Les appels téléphoniques entrants peuvent être facilement transférés sur votre tablette.

[Servicios familiares] Les services familiaux vous permettent de partager l’essentiel avec les personnes qui comptent le plus pour vous. Les services familiaux vous permettent de créer des groupes de 8 membres maximum et d’offrir différents rôles avec différentes autorisations. Vous pouvez désormais partager des albums photo avec votre groupe familial. Tous les membres du groupe pourront voir et télécharger de nouveaux éléments. Définissez votre album partagé comme économiseur d’écran sur votre téléviseur et laissez tous les membres de votre famille profiter de ces souvenirs heureux ensemble. Les services familiaux vous permettent de partager des données de santé (par exemple, la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin et le sommeil) avec les membres de la famille. Les comptes enfants offrent une gamme de mesures de contrôle parental sophistiquées, allant de la limitation du temps d’écran et de la restriction de l’utilisation des applications à la configuration d’une zone sécurisée.

[Asistente de voz Mi AI] Mon IA n’est plus seulement un assistant vocal. Vous pouvez l’utiliser comme scanner, traducteur, assistant d’appel et bien plus encore. Mon IA vous permet d’effectuer des tâches quotidiennes compliquées à l’aide de simples commandes vocales. Communiquer avec votre appareil n’a jamais été aussi facile. Avec My AI, vous pouvez numériser et reconnaître n’importe quoi, qu’il s’agisse d’une plante inconnue ou d’un document important. Mon IA est prête à vous aider chaque fois que vous rencontrez une barrière linguistique. Les outils de traduction intelligents prennent en charge plusieurs langues. La gestion des appels est très pratique avec My AI : elle peut filtrer les appels indésirables ou s’occuper facilement des appels pour vous.

[Más funciones y mejoras] La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble tellement plus net maintenant. Votre appareil peut fonctionner avec de nombreux autres types de lecteurs de cartes sans fil. Maintenant, vous pouvez ouvrir des voitures compatibles ou passer la carte d’étudiant avec votre téléphone. Chaque fois que vous vous déconnectez de votre compte, vous pouvez choisir de conserver toutes vos cartes sur l’appareil sans avoir à les ajouter à nouveau la prochaine fois. Vous pouvez augmenter la vitesse de connexion en utilisant les données mobiles lorsque le signal Wi-Fi est trop faible.



Comment essayer MIUI 14 avant tout le monde sur votre mobile Xiaomi

Comme on peut le voir en lisant la liste des nouvelles fonctionnalités, une grande partie des changements se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et la correction des erreurs connues. De plus, l’inclusion de nouvelles fonctionnalités telles que les « super icônes » ou la nouvelle option qui vous permet d’avoir des « animaux de compagnie » et des plantes virtuelles sur l’écran d’accueil est frappante.

En plus de la liste, une vidéo publiée sur un réseau social chinois nous permet de voir quelques-unes des nouveautés de MIUI 14 en fonctionnement sur un Xiaomi 13. La vidéo est assez courte, mais elle permet d’apprécier comment l’interface utilisateur de la nouvelle version est fondamentalement identique à l’édition système actuelle, à l’exception de quelques modifications mineures.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas confirmé quand il célébrera enfin la présentation des Xiaomi 13 et MIUI 14, mais l’événement devrait avoir lieu dans les prochains jours. Dans tous les cas, nous resterons attentifs à tout ce que la société prévoit d’annoncer dans ce qui sera sans aucun doute l’un de ses événements les plus importants du reste de l’année.