Une smartwatch avec des écouteurs cachés derrière l’écran : le nouveau Huawei est la chose la plus folle que vous verrez aujourd’hui

Huawei a préparé une nouvelle smartwatch des plus curieux. Cela s’appelle Huawei Watch Buds, et il sera bientôt introduit.

La marque n’est peut-être pas à son apogée, mais cela n’empêchera pas Huawei de continuer à innover et de continuer à chercher de nouvelles idées de produits capables d’attirer l’attention. Elle l’a déjà fait récemment avec la Huawei Watch GT Cyber, la première smartwatch détachable du marché, et elle le fera encore avec ses nouvelles Huawei Watch Buds.

Ces derniers jours, de plus en plus de données ont émergé sur ce nouveau produit, qui combinera deux types de gadgets différents en un seul : les smartwatches et les écouteurs sans fil.

Grâce à de nouvelles images en provenance de Chine, nous avons pu voir plus en détail ce nouveau portable, probablement le plus curieux que l’entreprise ait créé à ce jour.

Les Huawei Watch Buds auront des écouteurs sans fil cachés à l’intérieur

Comme on peut le voir sur les images et les vidéos partagées, les Huawei Watch Buds ressemblent à une smartwatch « normale » à l’œil nu, avec une apparence similaire aux autres modèles de la série Huawei Watch disponibles aujourd’hui.

Pourtant, un symbole sur le cadran suggère déjà que cette montre cache autre chose. Jamais mieux dit. Son écran peut être « relevé » grâce à un système de charnière situé en haut, de sorte que l’accès à l’intérieur de la montre est obtenu. Là, il y a un trou où se cache une paire d’écouteurs à boutons sans fil de forme cylindrique.

Les écouteurs peuvent être facilement retirés de l’intérieur de la montre et, une fois insérés, ils commenceront à se charger. Reste donc à savoir si ce fait finit par avoir un impact négatif sur l’autonomie de la montre.

Les Huawei Watch Buds semblent être un concept plus développé et évolué que ce que nous avons déjà vu avec la série de bracelets Huawei TalkBand, qui avait un « noyau » amovible qui pouvait être utilisé comme mains libres Bluetooth.

A ce jour, la marque a déjà partagé une bande-annonce où elle confirme l’existence officielle de ce produit. Sa présentation aura lieu demain, 2 décembre, à 12h00, heure espagnole.