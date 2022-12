Les 3 meilleurs bracelets intelligents que vous pouvez acheter aujourd’hui sont en vente

Xiaomi, HUAWEI et HONOR se partagent le gâteau avec ces 3 modèles spectaculaires.

Depuis que le premier Xiaomi Mi Band est sorti sans écran, avec 3 lumières LED colorées avec lesquelles on pouvait deviner le type de notification que le mobile nous parvenait, de nombreuses années se sont écoulées jusqu’à aujourd’hui. Un nouveau marché s’est créé autour de lui, celui des smartbands ou des bracelets intelligents, et avec chaque année qui passe, de plus en plus de capteurs sont ajoutés et de plus en plus de fonctionnalités les rapprochent des smartwatches.

Aujourd’hui, je veux me concentrer sur 3 modèles d’entreprises aussi contrastées dans ce segment que HUAWEI, Xiaomi et HONOR. Ils ont 3 modèles spectaculaires, avec toutes sortes de fonctionnalités, qui coïncident dans beaucoup d’entre eux, mais qui sont actuellement les meilleurs achats sur le marché des smartbands grand écran.

Achetez les meilleurs bracelets intelligents

Chacun de ces trois smartbands répondra à vos besoins. Un seul d’entre eux, le plus cher et de Xiaomi, a une fonction qui manque aux autres, et donc la différence de prix. Nous allons brièvement mettre en évidence chacun d’eux pour voir à quel point ils sont similaires et leurs différences en même temps.

HUAWEI Band 7 : bracelet construit en polymère renforcé de fibre de carbone, avec un écran de 1,47″ avec une forme rectangulaire de type Amoled qui a l’air fabuleux à l’extérieur. Il a une autonomie d’environ 14 jours d’utilisation normale et de charge rapide Il intègre 96 modes sportifs et des capteurs pour la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les pas et le contrôle du sommeil. Dans l’analyse du HUAWEI Band 7, vous pouvez voir nos impressions.

Bande HUAWEI 7

Xiaomi Smart Band 7 Pro : le meilleur bracelet intelligent créé à ce jour par Xiaomi. Son prix est plus élevé que le reste car il intègre une puce GPS de haute précision. Il dispose d’un écran Amoled incurvé de 1,64″, de 110 modes sportifs préinstallés, d’une résistance à 5 ATM et jusqu’à 12 jours d’autonomie (12h avec positionnement GPS). Au niveau du capteur, on a le rythme cardiaque classique, la saturation en oxygène dans le sang. , les pas, le sommeil et même le suivi du cycle menstruel.Après notre analyse du Smart Band 7 Pro vous pourrez prendre la meilleure décision.

Xiaomi Smartband 7 Pro

HONOR Band 6: c’est le plus similaire à celui de HUAWEI, puisqu’il s’agit d’un fabricant appartenant à la firme chinoise. Dans ce modèle, nous avons un écran Amoled de 1,47″ avec une grande visibilité à la lumière du jour, plus de 100 sphères pour personnaliser votre bracelet et un verre incurvé sur les bords qui lui donne un look plus premium. Sa batterie nous donnera environ 14 jours d’autonomie. autonomie et nous avons une charge rapide. Au niveau du capteur, il dispose d’un lecteur de fréquence cardiaque, d’oxygène sanguin, de pas, de sommeil et de stress.

HONNEUR Bande 6

Tout modèle que vous choisirez sera un excellent choix. Si vous aimez vous promener et suivre vos itinéraires, le meilleur est Xiaomi en raison de sa puce GPS intégrée. Si votre budget est un peu plus serré, optez pour le HONOR car il n’y a pratiquement aucune différence avec le modèle HUAWEI en raison de la différence de prix.

