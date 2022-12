Les meilleures applications et jeux pour Android en 2022 : Google annonce les gagnants des Google Play Awards

Ce sont les meilleures applications et jeux Android de 2022 selon la société Mountain View.

Comme chaque année à cette époque, Google vient d’annoncer les gagnants des prix Google Play’s Best of 2022, qui récompensent les meilleures applications et jeux Android de 2022. La grande nouvelle de cette année est qu’ils ont également une catégorie A a été inclus avec le meilleures applications et jeux pour Chromebooks, des appareils de plus en plus populaires parmi les utilisateurs.

La société américaine a publié la liste complète des applications et des jeux les plus remarquables de 2022, qui est divisée en 20 catégories, parmi lesquelles la meilleure application de l’année et le meilleur jeu de l’année pour les utilisateurs, deux prix qui sont allés à dans les deux grands favoris pour remporter les prix respectifs.

Meilleures applications Android de 2022

Le prix de la meilleure application Android de 2022 a été remporté par Dream by WOMBO – AI Art Tool, une application gratuite qui utilise l’IA pour créer des œuvres d’art authentiques à partir d’une simple description textuelle de ce que vous voulez concevoir.

Meilleure application pour les utilisateurs

Les meilleures applications pour s’amuser

Meilleures applications de croissance personnelle

Les meilleures applications essentielles pour la vie quotidienne

meilleurs joyaux cachés

Les meilleures applications pour faire le bien

Meilleure application pour Wear OS

Meilleure application pour tablettes

Meilleure application pour Chromebooks

Meilleurs jeux Android de 2022

Pour sa part, dans la catégorie des jeux, le vainqueur à la fois du prix du meilleur jeu global de l’année et du meilleur jeu de 2022 pour les utilisateurs est Apex Legends Mobile, un titre de stratégie multijoueur populaire avec lequel vous pouvez jouer des batailles en temps réel contre des utilisateurs du monde entier avec des personnages légendaires que vous pouvez améliorer avec toutes sortes d’armes telles que des mitrailleuses, des fusils de chasse ou des fusils d’assaut.

Meilleur jeu pour les utilisateurs

meilleurs jeux multijoueurs

Meilleurs jeux de ramasser et jouer

meilleurs jeux indépendants

Les jeux avec la meilleure histoire

Meilleurs jeux en cours

Meilleurs jeux sur Play Pass

Les meilleurs jeux pour tablettes

Meilleur jeu pour Chromebooks