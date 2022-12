Elon Musk dit que Twitter ne risque pas d’être supprimé de l’App Store de l’iPhone, après sa rencontre avec Tim Cook

Aujourd’hui, Elon Musk a rencontré Tim Cook sur le campus d’Apple. Plus tôt dans la semaine, il avait affirmé qu’Apple menaçait de supprimer Twitter de l’App Store de l’iPhone, invoquant la soi-disant censure d’Apple. Il a également fait part de ses inquiétudes concernant la taxe « secrète » de 30 % d’Apple.

Après la réunion, il tweete maintenant un air très différent. Musc l’a décrit comme une « bonne conversation » et a déclaré que Cook avait clairement indiqué qu’il n’était pas vrai qu’Apple envisageait de supprimer Twitter.

Alors que Musk est peut-être sorti il ​​y a quelques jours à peine, il semble qu’il se soit considérablement calmé. Dans les jours qui ont suivi, Musk a supprimé au moins un des tweets rappelant la réduction de 30 % de l’App Store. Il a également qualifié le siège social d’Apple de « magnifique ».

Bonne conversation. Entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant la suppression potentielle de Twitter de l’App Store. Tim était clair qu’Apple n’avait jamais envisagé de le faire. – Elon Musk (@elonmusk) 30 novembre 2022

Bien qu’il ait déploré la commission de 30 % imposée par l’App Store sur les achats intégrés, Musk a lancé son service d’abonnement Twitter Blue à 8 $/mois exclusivement sur iOS il y a environ un mois. La possibilité d’acheter une tique bleue vérifiée a été rapidement abusée par des imitations néfastes et comiques de personnalités publiques, et le programme est en pause depuis. Il devait initialement être relancé hier. Cette date est depuis passée et le lancement a de nouveau été repoussé.

Quoi que Musk dise sur la position de Twitter sur l’App Store, Apple a déjà pris des mesures contre les applications de médias sociaux qui n’appliquent pas la modération appropriée.

Musk a déclaré qu’il prévoyait de réduire considérablement la quantité de modération de contenu sur la plate-forme, après avoir déjà rétabli les comptes de personnalités controversées, telles que l’ancien président Donald Trump. Cette semaine également, Twitter a cessé d’appliquer sa politique de désinformation sur Covid.

Vraisemblablement, lors des pourparlers, Musk a promis à Cook qu’un degré acceptable de modération resterait en place sur le service. Par exemple, Musk a déjà tweeté que les incitations à la violence entraîneront toujours des suspensions de compte.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :