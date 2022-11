Nothing Phone (1) recevra Android 13 mi-décembre (mais en bêta)

Carl Pei tient sa promesse et les utilisateurs de Nothing Phone (1) pourront essayer Android 13 avant la fin de 2022, même s’ils le feront dans une phase de « bêta » publique.

De plus en plus de téléphones portables reçoivent Android 13 ou s’y préparent, même si étrangement l’heure n’était pas encore venue pour le plus médiatique de tous, et que Carl Pei a toujours aimé jouer avec l’air du temps et avec la hype à la fois avec ses smartphones comme avec les mises à jour attendues du firmware et Android par extension.

En tout cas, bonne nouvelle car le moment est également venu pour Nothing Phone (1) de commencer à tester sa portion de tiramisu android, bien qu’il débutera, comme c’est généralement le cas, en phase bêta et en attendant de corriger les erreurs et bugs dans les dernières étapes de développement. .

La marque elle-même l’a officiellement annoncé sur ses réseaux sociaux, avec un lien direct par lequel les détenteurs de Nothing pourront accéder à la bêta publique qui débutera vers la mi-décembre, toujours sans dates précises mais déjà avec des inscriptions ouvertes :

Nous sommes ravis de proposer Android 13 sur Phone (1). Les tests bêta sont en cours. Si vous possédez un téléphone (1), vous pouvez être l’un des premiers à découvrir Android 13 avec notre programme bêta ouvert. A partir de mi-décembre 2022. Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous.https://t.co/hz6EYc7JwP pic.twitter.com/ZJePt34K5I -Rien rien) 30 novembre 2022

Si vous voulez un Nothing Phone (1) vous devrez en prendre grand soin : il est très difficile à réparer

C’était évidemment l’un des mouvements les plus attendus de Nothing depuis qu’ils ont lancé leur Phone (1) en juillet après une gigantesque campagne médiatique, presque au niveau de OnePlus et avec l’empreinte d’un Carl Pei qui est revenu dans l’industrie pour faire des choses différentes. et plus intéressant que les géants corsetés de la coupe la plus premium.

Sûrement beaucoup seront heureux car Rien n’avait clairement indiqué que leur priorité n’était pas de mettre à jour trop rapidement, mais plutôt de se concentrer sur l’amélioration de l’expérience de certains utilisateurs qui avaient été laissés froids avec la déclaration précédente que nous reproduisons maintenant :

Bien que nous travaillions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, [en Nothing] Nous ne précipitons pas les mises à jour au détriment de l’expérience utilisateur. Cela s’applique également à Nothing OS basé sur Android 13, pour lequel nous avons l’intention de publier une version bêta plus tard cette année, avec une version stable prévue pour 2023.

La promesse est tenue et celui qui a un Nothing Phone (1) et veut l’essayer pourra installer Android 13 (pas stable) avant fin 2022, évidemment avec les concessions nécessaires à un firmware qui ne sera pas complètement peaufiné pour à présent.

Il convient de rappeler maintenant que Carl Pei a garanti et promis pas moins de 3 mises à jour Android majeures pour les téléphones de Nothing, en plus de 4 ans de correctifs de sécurité qui seront distribués dans le monde entier tous les 2 mois, donc la maintenance et le support après-vente ont également très beau au moins sur le papier.

Nous devrons garder une trace de Nothing, mais pour l’instant nous allons vous laisser avec la preuve vidéo de nos collègues d’Urbantecno… Au cas où vous voudriez regarder de plus près le Phone (1) !