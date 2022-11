Apple publie iOS 16.1.2 avec des améliorations de détection de collision pour les utilisateurs d’iPhone 14

Apple a publié mercredi iOS 16.1.2 pour tous les utilisateurs. La mise à jour, qui est maintenant disponible, améliore la fiabilité de la fonction de détection de collision pour les utilisateurs d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro. Selon Apple, cela améliore également la compatibilité avec les opérateurs sans fil.

Quoi de neuf avec iOS 16.1.2

Selon Apple, iOS 16.1.2 apporte également d’importants correctifs de sécurité. Voici les notes de version complètes de la mise à jour :

Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et les améliorations suivantes pour votre iPhone : Compatibilité améliorée avec les opérateurs sans fil

Optimisations de la détection de collision sur les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro

Avec Crash Detection, les modèles d’iPhone 14 peuvent appeler automatiquement un service d’urgence lorsque le téléphone détecte un accident de voiture. Cependant, il y a un mois, un petit nombre d’utilisateurs se sont plaints que la fonctionnalité s’était déclenchée par erreur alors qu’ils se trouvaient sur des montagnes russes. Apple a ensuite expliqué que la fonctionnalité utilise des capteurs de force G combinés à d’autres données pour détecter un crash, mais la société a reconnu que la force G sur des montagnes russes pouvait tromper le système.

On ne sait pas exactement comment Apple améliore la détection des collisions avec iOS 16.1.2, mais comme la fonctionnalité est basée sur des algorithmes pour détecter les accidents de voiture potentiels, Apple est probablement en train de peaufiner le système pour rendre ces algorithmes plus précis.

Le numéro de build pour iOS 16.0.2 est 20B110. iOS 16.1.1, qui a été publié le 9 novembre sous le numéro de version 20B101, a apporté des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité.

Après la sortie d’iOS 16.1.2 aujourd’hui, la prochaine mise à jour logicielle d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone sera iOS 16.2. Cette mise à jour est actuellement en test avec les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique. Il comprend un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications, telles que la nouvelle application de collaboration Freefrom d’Apple, des mises à jour de l’application Home, etc. Sa sortie est prévue mi-décembre.

Avez-vous trouvé d’autres changements dans la mise à jour d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr.

