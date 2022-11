La dépendance d’Apple à la Chine réduite à 36%, mais l’iPhone reste extrêmement exposé

La dépendance d’Apple à l’égard de la Chine n’a jamais été aussi mise en évidence que maintenant, les perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone coûtant à l’entreprise environ un milliard de dollars par semaine.

Un nouveau rapport indique que les efforts de l’entreprise pour diversifier la production ont continué de progresser, mais que la production d’iPhone reste extrêmement dépendante de la Chine…

Arrière plan

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier.

Alors qu’Apple a étendu sa production à d’autres pays, des estimations récentes suggèrent que 95% de l’offre totale d’iPhone provient toujours de Chine – et environ 80% de tous les iPhones sont fabriqués dans une seule usine à Zhengzhou, alias iPhone City.

Des perturbations massives dans cette usine ont entraîné une réduction de la production d’iPhone à seulement 20 % de la production prévue. Une estimation a suggéré que la production perdue s’élève à plus de 20 millions d’unités. Le plus touché a été l’iPhone 14 Pro, où l’écart entre l’offre et la demande est si grand qu’il est devenu impossible de garantir une livraison à temps pour Noël, même pour les commandes passées à la mi-novembre. On estime que cela a coûté à Apple 1 milliard de dollars par semaine en revenus iPhone perdus.

La dépendance d’Apple à la Chine réduite

Apple travaille depuis de nombreuses années à diversifier sa chaîne d’approvisionnement, avec des usines d’assemblage en Inde, au Vietnam, en Indonésie et ailleurs. Reuter rapporte que la société a jusqu’à présent réussi à réduire le pourcentage de sites de production en Chine de 44-47 % en 2019 à 36 % en 2021.

Les données montrent comment une campagne de diversification d’Apple et de ses fournisseurs, avec des investissements en Inde et au Vietnam et une augmentation des achats en provenance de Taïwan, des États-Unis et d’ailleurs, remodèle la structure de l’offre mondiale, bien que les analystes et les universitaires affirment qu’elle restera fortement exposée à la Chine. pour les nombreuses années à venir. « La chaîne d’approvisionnement chinoise ne va pas s’évaporer du jour au lendemain », a déclaré Eli Friedman, professeur agrégé à l’Université Cornell qui étudie le travail en Chine. « Le découplage n’est tout simplement pas réaliste pour ces entreprises pour le moment », a-t-il déclaré, même s’il s’attendait à une accélération de la diversification.

Mais l’iPhone reste dépendant de la Chine

Cependant, l’iPhone en particulier reste massivement dépendant de la Chine, et les plans d’Apple sont encore relativement modestes compte tenu de l’ampleur des risques.

JPMorgan s’attend à ce qu’Apple déplace environ 5% de la production d’iPhone 14 vers l’Inde à partir de la fin de cette année et fabrique un iPhone sur quatre en Inde d’ici 2025 […] Les données des fournisseurs d’Apple jusqu’en 2021, cependant, ne montrent jusqu’à présent aucun emplacement qui se démarque comme des gagnants substantiels pour correspondre au déclin de la Chine, selon l’analyse de Reuters. […] « Le Vietnam et l’Inde ne sont pas la Chine. Ils ne peuvent pas produire à cette échelle, avec la qualité et le délai d’exécution, avec la fiabilité de l’infrastructure », a déclaré Friedman de l’Université Cornell.

Outre les perturbations et les risques politiques, les récentes manifestations à l’usine de Foxconn à Zhengzhou ont mis en lumière les mauvaises conditions de travail pendant les fermetures. Alors que les militants des droits de l’homme attirent de plus en plus l’attention sur le coût humain de la fabrication chinoise, Apple fait maintenant face à une pression croissante de la part des investisseurs pour résoudre les problèmes.

« L’important est que l’entreprise exécute ces commandes d’une manière qui respecte les droits des personnes », a déclaré Pia Gisgard, responsable du développement durable et de la gouvernance chez Swedbank Robur, qui détenait des actions Apple d’une valeur d’environ 1,3 milliard de dollars à la fin septembre selon les données de Refinitiv. .

Photo : Jerry Wang/Unsplash

