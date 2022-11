2 des Samsung Galaxy les plus vendus de cette année sont déjà mis à jour vers Android 13

Si vous possédez l’un de ces deux smartphones Samsung milieu de gamme, vous pourrez bientôt profiter de l’actualité d’Android 13.

Samsung poursuit son plan pour essayer d’apporter la mise à jour vers Android 13 au nombre maximum d’appareils possibles avant la fin de l’année, et la vérité est que son objectif se rapproche. A cette occasion, la marque sud-coréenne a officialisé le déploiement de One UI 5 et Android 13 pour deux de ses smartphones les plus vendus cette année.

Il s’agit des Samsung Galaxy A52 et Samsung Galaxy M62, deux téléphones destinés au segment milieu de gamme, qui disposent déjà à ce jour de la mise à jour vers Android 13.

Les Samsung Galaxy A52s et Galaxy M62 sont mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

Pour l’instant, le déploiement de la mise à jour a commencé en Corée du Sud, pays d’origine de l’entreprise, ainsi qu’en Malaisie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Vietnam. Il l’a fait via les firmwares A528NKSU1DVK2 et M625FXXU2CVK2 pour A52s et M62 respectivement. Dans les deux cas, la mise à jour inclut le correctif de sécurité de novembre 2022.

La mise à jour a un poids proche de 2 Go et a commencé à arriver via OTA aux propriétaires des appareils achetés dans les pays susmentionnés. Au fil des jours, les modèles vendus dans le reste du monde commenceront à recevoir la nouvelle version.

Android 13 arrive sur les téléphones Samsung avec One UI 5, une nouvelle version de la couche de personnalisation de la société sud-coréenne, qui introduit des changements majeurs, notamment un écran de verrouillage entièrement personnalisable, de nouvelles icônes d’application, des améliorations de la sécurité et de la confidentialité et la prise en charge de nouveaux widgets empilés.

Avec l’arrivée de One UI 5 sur les Galaxy A52 et Galaxy M62, Samsung a quasiment achevé le déploiement d’Android 13 pour ses derniers modèles milieu de gamme, et s’il continue à ce rythme, ce sera très probablement avant la fin de l’année. , la plupart des smartphones compatibles avec la mise à jour disposent déjà d’Android 13 de manière stable et officielle.