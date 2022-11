Ce Samsung d’il y a presque 4 ans reçoit déjà la mise à jour Android de novembre

Cette mise à jour de sécurité arrive déjà sur Samsung Galaxy S10 en Europe avec la version de firmware G977BXXUDHVK1.

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui ont marqué une époque il y a quelques années, avec le dernier correctif de sécurité Android.

En témoigne le fait que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2022 sur son Galaxy haut de gamme 2019, le Samsung Galaxy S10.

La mise à jour Android de novembre est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy S10

Comme nous l’a confirmé SamMobile, Samsung a déjà commencé à publier la mise à jour Android de novembre sur le Samsung Galaxy S10 en Europe et elle s’étendra à d’autres régions du monde au cours des prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour atteint déjà le Galaxy haut de gamme d’il y a près de 4 ans avec la version de firmware G977BXXUDHVK1 et inclut le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois en cours. Ce correctif corrige près de 5 douzaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige une série d’erreurs générales et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Le Samsung Galaxy S10 est sorti début 2019 avec Android 9, a reçu Android 10 un an plus tard, a été mis à jour vers Android 11 début 2021, a reçu la mise à jour Android 12 récemment et ne recevra plus de mises à jour système car c’est l’un des modèles de la marque coréenne qui manqueront d’Android 13.

Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy S10 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Tous ces téléphones Samsung reçoivent déjà la mise à jour Android de novembre

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le dernier correctif de sécurité Android.