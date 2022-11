Le Xiaomi 13 Pro se dévoile un jour avant son lancement

Grâce à cette fuite, nous pouvons maintenant voir le design du Xiaomi 13 Pro en détail.

Demain est le jour choisi par Xiaomi pour présenter à la fois ses nouveaux produits phares, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, ainsi que la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, MIUI 14, mais aujourd’hui nous pouvons déjà vous montrer ce que le modèle avancé de ce sera comme une nouvelle série de terminaux.

Après avoir anticipé il y a quelques mois les spécifications supposées du Xiaomi 13 Pro, voilà qu’une récente fuite vient de dévoiler le design complet du nouveau fleuron du géant chinois un jour seulement avant son lancement.

Le design du Xiaomi 13 Pro dévoilé

Le leaker bien connu Abhishek Yadav vient de poster un tweet dans lequel il partage les premières vraies images du Xiaomi 13 Pro, dévoilant à la fois son design et ses couleurs.

Ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, nous montrent un appareil avec une partie avant avec un grand écran incurvé avec pratiquement aucun cadre ni en haut ni en bas couronné par un trou dans l’écran où se trouve sa caméra pour les selfies et un également un dos incurvé qui semble être en verre où le protagoniste principal est un grand module de caméra de forme carrée qui occupe le côté supérieur gauche du terminal.

En ce sens, une image du côté droit de l’appareil nous permet d’apprécier que ce module de caméra dépasse un peu du châssis, ce qui est très courant dans les modèles haut de gamme récemment sortis.

De plus, l’image de l’avant du Xiaomi 13 Pro confirme également que le nouveau fleuron de la marque chinoise aura un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une vitesse maximale de 3,19 GHz, avec 8 Go de RAM extensible dans d’autres 5 Go plus avec la fonction RAM virtuelle et MIUI 14 basé sur Android 13 comme système d’exploitation.

Comment essayer MIUI 14 avant tout le monde sur votre mobile Xiaomi

Comme pour le reste des spécifications du Xiaomi 13 Pro et selon les fuites qui nous parviennent, le nouveau produit phare de Xiaomi sera équipé d’un écran incurvé E6 AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution 2K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et avec une luminosité maximale de 1 900 nits, avec un module triple caméra composé d’un capteur Sony IMX989 de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle Samsung JN1 de 50 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de la même résolution et d’une batterie de 4 820 mAh avec une charge filaire rapide de 120 W, une charge rapide sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W.