Google Chrome 108 peut maintenant être téléchargé, ce sont ses nouveautés

Google a publié une nouvelle version de Chrome. C’est tout ce qui est nouveau dans le navigateur avec Google Chrome 108.

Les milliards d’utilisateurs qui utilisent chaque jour Google Chrome comme navigateur par défaut sur leurs appareils ont désormais la possibilité de passer à la dernière version de l’application. Google Chrome 108 est déjà disponible en téléchargement sur la plupart des plateformes, et cette version introduit des changements importants pour les utilisateurs et les développeurs de sites Web.

C’est Google lui-même qui a annoncé l’arrivée de cette nouvelle version sur Android. Cependant, dans les prochaines heures, il sera également possible de télécharger la dernière version de Chrome sur d’autres plates-formes, notamment iOS, Windows, ChromeOS, macOS et Linux.

Tous les changements qui viennent avec Google Chrome 108

La nouvelle version a été publiée quelques jours après que Google a alerté sur l’existence d’une vulnérabilité dans l’une des précédentes livraisons du navigateur. Avec Chrome 108, cette vulnérabilité a maintenant été corrigée et les utilisateurs sont sortis du bois.

En ce qui concerne les nouveautés de la version 108, le journal des modifications officiel reflète l’inclusion d’une nouvelle option qui permettra aux créateurs de sites Web de choisir le comportement du clavier virtuel sur mobile, afin que le clavier apparaisse au-dessus du contenu du site Web, ou avoir le contenu redimensionné pour s’adapter à l’espace existant avec le clavier déplié.

D’autre part, la prise en charge du format de police COLRv1 a été incluse. Le grand avantage de ce système est qu’il permet d’utiliser des emojis et des polices colorées tout en prenant un minimum de place.

Chrome 108 pour Android introduit également une conception de barre de recherche mise à jour, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous. Conformément au langage de conception Material 3, les résultats de recherche apparaissent désormais intégrés dans des cartes aux coins arrondis.

Le nouveau design n’est pas actif par défaut avec la nouvelle version, mais il est nécessaire de l’activer manuellement via le menu des options expérimentales ou les drapeaux. Une fois à l’intérieur, vous devez activer l’option appelée chrome://flags/#omnibox-modernize-visual-update.

(A gauche, l’ancien design. Au centre, l’option à activer. A droite, le nouveau design)

Une autre option cachée dans Chrome 108 est un mode d’économie d’énergie destiné aux ordinateurs portables exécutant Windows ou macOS. Cette fonction est disponible après avoir activé le drapeau via l’URL chrome://flags/#battery-saver-mode-available, et plus tard dans le menu des options de Chrome, dans la section « performances ».

Google Chrome 108 a déjà commencé à être déployé et il ne faudra pas longtemps pour atteindre les appareils de tous les utilisateurs de navigateurs. Il est fortement recommandé d’installer la dernière version de Chrome dès que possible.