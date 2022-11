OnePlus améliore OxygenOS avec 4 nouveautés intéressantes et promet 4 ans de mises à jour pour certains mobiles

OxygenOS s’améliorera à l’avenir avec des nouvelles intéressantes et une politique de support plus large.

Au fil des ans, OnePlus a progressivement perdu cette essence qui en faisait l’une des marques préférées des utilisateurs d’Android. En partie, en raison de décisions douteuses dans le domaine du logiciel.

L’entreprise en est consciente et tente petit à petit de reprendre la philosophie et de reconquérir le public.

Lundi dernier, le 28 novembre, la firme nous a invités à assister à un événement où elle a annoncé les nouvelles les plus importantes qui arriveront bientôt sur OxygenOS, le système d’exploitation basé sur Android pour ses téléphones mobiles. Tout au long de l’événement, la marque a fourni des détails sur OxygenOS 13.1, la version qui arrivera au premier semestre 2023, et sur le développement d’OxygenOS 14. De plus, elle a confirmé une prolongation de la période de support pour certains de ses mobiles.

Quatre ans de mises à jour pour certains téléphones OnePlus

L’une des premières mesures annoncées par OnePlus lors de l’événement a été la décision d’assurer quatre mises à jour logicielles majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses téléphones sortis à partir de l’année 2023.

De cette façon, le futur OnePlus 11 et, plus tard, le OnePlus 11T, égaleraient la durée de support offerte par des marques comme Samsung, et surpasseraient même Google, qui n’assure aujourd’hui que trois mises à jour logicielles majeures pour ses appareils pixel.

Avec de plus en plus d’utilisateurs qui conservent leurs appareils plus longtemps, nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir cette possibilité. Cette nouvelle politique de mise à jour permettra aux utilisateurs d’accéder aux dernières fonctionnalités et fonctionnalités de sécurité nécessaires pour alimenter l’expérience OnePlus rapide et fluide tout au long de la vie du téléphone – Gary Chen, responsable des produits logiciels chez OnePlus

Cependant, il est prévu que cette mesure ne s’appliquera qu’aux modèles haut de gamme, et que, par conséquent, les OnePlus de la série Nord recevront au maximum deux ou trois mises à jour majeures.

Les 15 téléphones OnePlus qui recevront la mise à jour vers Android 13

Les nouvelles qui arriveront avec OxygenOS 13.1

OnePlus en a également profité pour révéler qu’OxygenOS 13.1, une mise à jour incrémentale de la version actuelle de son logiciel, sera disponible tout au long du premier semestre 2023, et plusieurs nouvelles fonctionnalités seront publiées avec :

AI System Booster : fonction qui améliorera la gestion de la mémoire, augmentant la fluidité de 30 %, la vitesse d’installation de l’application de 20 % et la vitesse d’ouverture de l’application de 10 %. Un algorithme personnalisé amélioré par rapport à OxygenOS 13 sera utilisé.

Audio spatial : OnePlus sera l’une des premières marques à inclure la prise en charge de l’audio spatial sur Android, grâce à une collaboration avec Google et Dolby.

Nouveau mode Always on Display : un travail a été fait pour améliorer le « AOD » afin d’ajouter deux nouveaux modes. Le mode « Homeland » est activé en fonction des changements de température en temps réel. D’autre part, le mode « Spotify » permet de visualiser la lecture de musique avec l’écran éteint.

Private Safe 2.0 : système qui offrira une plus grande sécurité dans l’échange de données. Une nouvelle fonctionnalité appelée « Auto Pixelate » sera incluse, qui vous permettra de flouter les parties sensibles d’une capture d’écran avant de la partager sur WhatsApp ou Facebook Messenger.

Outre ces développements, OnePlus prévoit d’améliorer encore la conception « aquamorphique » qui a fait ses débuts aux côtés d’OxygenOS 13, et prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la santé et du bien-être numériques.

OxygenOS 13.1 serait la version avec laquelle le futur OnePlus 11 fera ses débuts, et plus tard il atteindra les OnePlus 10T et OnePlus 10 Pro, ainsi que le reste des modèles compatibles qui composent le catalogue de l’entreprise.