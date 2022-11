Ce sera le OnePlus Nord CE 3, le design de son prochain milieu de gamme est filtré

Les rendus de ce que l’apparence visuelle du OnePlus Nord CE3 seront divulgués, ce qui entraîne d’importants changements de conception.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons du milieu de gamme OnePlus ici chez Netcost-security.fr. L’année dernière, nous avons pu analyser le OnePlus Nord CE 5G, et en avril dernier, nous vous avons proposé toutes les informations sur le OnePlus Nord CE 2, de bons appareils qui tentaient de gagner en leadership sur leur secteur de marché.

Maintenant, grâce à 91Mobiles et au pronostiqueur OnLeaks, nous pouvons signaler que OnePlus prépare son prochain milieu de gamme, qui a divulgué des rendus de son apparence. Il convient de rappeler qu’OnLeaks lui-même a également divulgué les spécifications supposées de cet appareil.

Voici le OnePlus Nord CE 3

D’après ce que l’on peut voir dans la vidéo à 360 degrés que le média lui-même a publiée sur YouTube et dans les rendus filtrés, il y a un changement important dans la conception du terminal : les côtés seront désormais plats et non incurvés.

Cela rend l’appareil similaire au OnePlus X et aux derniers iPhones. Le capteur de la caméra frontale sera logé dans un trou de l’écran et il sera entouré de cadres très fins sur les côtés et le dessus.

Les boutons de volume sont sur le côté gauche, et sur le côté droit on retrouve le bouton d’alimentation (qui fera également office de lecteur d’empreintes digitales). À l’arrière, nous trouvons une double caméra et un flash LED. Le premier capteur a une lentille, tandis que le second en a deux.

En haut, nous trouvons un microphone pour les appels vidéo, tandis qu’en bas, nous trouvons les haut-parleurs, un connecteur USB C pour charger l’appareil et un microphone pour les appels téléphoniques.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, le OnePlus Nord CE 3 utilisera Android 13 comme système d’exploitation. Le capteur principal de l’appareil photo sera de 108 MP tandis que les deux objectifs inférieurs ont respectivement un capteur de 2 MP. Enfin, on dit qu’il aura une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Quant à sa date de départ, elle devrait être présentée début 2023.