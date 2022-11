La conception du Pixel 7a qui fuit confirme que ce sera le Pixel "miniature" que beaucoup attendaient

Nous savons déjà à quoi ressemblera le Google Pixel 7a : il aura un design familier et une taille plus compacte.

Alors que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro viennent d’arriver sur le marché, certains regardent déjà vers l’horizon et attendent l’arrivée du modèle le plus abordable de la famille, qui devrait arriver vers le milieu de l’année prochaine.

À ce stade de 2022, nous avons déjà pu collecter des données sur le futur Google Pixel 7a, le modèle chargé d’apporter l’expérience Pixel de nouvelle génération à un public plus large, grâce à son prix réduit. Et aujourd’hui, grâce à une nouvelle fuite du portail indien SmartPrix par le leaker connu sous le nom de « OnLeaks », nous pouvons jeter un premier coup d’œil sur ce que serait le design final du nouveau Pixel 7a.

Le Pixel le moins cher de 2023 sera aussi le plus compact

Grâce aux données fournies, nous avons appris que le Google Pixel 7a héritera des caractéristiques esthétiques de la série Pixel 7, notamment la nouvelle « Camera Bar » unifiée avec le châssis de l’appareil, qui sépare les deux panneaux de verre arrière. Dans ce cas, oui, on ne sait pas si Google continuera à utiliser de l’aluminium et du verre comme dans les Pixel 7 et 7 Pro, ou s’il misera sur le plastique comme lors des précédentes occasions.

Ses dimensions seraient de 152,4 millimètres de haut, 72,9 millimètres de large et 9 millimètres d’épaisseur, et pourraient atteindre 10,1 millimètres au niveau du module caméra. Par rapport au précédent Pixel 6a, la différence de taille sera minime.

En parlant de module caméra, nous allons trouver deux capteurs différents à l’arrière de l’appareil, situés dans un module ovale très similaire à celui présent dans le Pixel 7. Nous savons également qu’il intégrerait un Sony IMX787 de 64 mégapixels. capteur, déjà vu sur des téléphones portables comme le ZTE Axon 40 Ultra, et un Sony IMX712 associé à un objectif ultra grand angle.

Les fuites précédentes ont également révélé d’autres données, telles que la compatibilité avec la recharge sans fil, l’utilisation d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz ou l’inclusion du même processeur Tensor G2 que nous avons déjà trouvé dans le Pixel 7.

À moins que Google n’ait décidé de modifier ses plans, la célébration de l’événement de présentation Pixel 7a aura lieu entre mai et juin de l’année prochaine 2023, coïncidant probablement avec Google I / O 2023.