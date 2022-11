Le Samsung Galaxy S23 sera présenté quand nous nous attendons tous à ce qu’il soit présenté

Peu de news concernant la présentation du Samsung Galaxy S23, dont la date de révélation officielle ne surprend personne.

Les détails de ce que sera le Samsung Galaxy S23 fuient depuis longtemps. Nous avons déjà une idée de ce à quoi ressemblera son processeur, ainsi que des détails sur ses caméras et certaines de ses fonctionnalités les plus remarquables. Nous avons déjà une idée de ce à quoi nous attendre, mais quelque chose qui nous a échappé est la date de présentation du terminal.

Comme le rapporte Android Authority, un dirigeant de l’entreprise a révélé dans une interview à un média coréen que le Samsung Galaxy S23 sera présenté à une date facile à imaginer.

Et le Galaxy S23 sera présenté…

Selon ce dirigeant dont le nom n’a pas été divulgué, le prochain haut de gamme non pliable de la firme sera dévoilé au public lors du prochain événement Unpacked qui se tiendra aux États-Unis, en février 2023.

Dans ses déclarations, ce patron n’a pas non plus donné de détails sur la ville ni la date. Du milieu, cependant, il est précisé que le prochain Unpacked pourrait être la première semaine de février et qu’il se tiendrait dans la ville de San Francisco.

Avant que cette information ne soit connue, il y avait des rumeurs suggérant que le fabricant était intéressé à montrer l’appareil au CES 2023 à Las Vegas. La vérité est que Samsung n’a jamais utilisé le CES pour présenter quoi que ce soit, donc la probabilité que quelque chose comme ça se produise est certainement faible.

Étant donné que le prochain Unpacked pourrait être le premier événement avec un public depuis la pandémie qui n’a pas encore fini de ravager le monde, les Coréens vont vouloir que le public se concentre sur ce qu’ils ont à présenter.

On en profite pour rappeler qu’il se murmure que le Samsung Galaxy S23 disposera, entre autres, d’une version vitaminée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à la place d’un chipset Exynos. On parle également d’un appareil photo de 200 MP pour le Galaxy S23 Ultra. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur le prix de départ des appareils.