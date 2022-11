Cette astuce pour le clavier mobile vous facilitera grandement la vie

Avec cette astuce Gboard, vous pouvez gagner du temps et des efforts lors de l’écriture de textes répétitifs.

Le clavier de Google, Gboard, est le plus utilisé par les utilisateurs d’Android pour sa facilité d’utilisation, sa prévisibilité et ses bonnes performances. Cependant, tout le monde ne profite pas pleinement des capacités de cet outil utile, peut-être en raison d’un manque de connaissances sur une grande partie de ses fonctions et astuces.

À son époque, nous avons déjà passé en revue certaines astuces de Gboard qui peuvent vous faire taper plus rapidement, et d’autres qui vous permettent de traduire ce que vous écrivez en temps réel. Maintenant, nous allons nous arrêter sur une autre astuce Gboard très peu connue, mais extrêmement utile lorsqu’il s’agit de gagner du temps et des efforts lors de la rédaction de textes répétitifs.

Gagnez du temps en rédigeant des textes récurrents grâce au dictionnaire personnel de Gboard

Pour utiliser cette fonction, nous allons recourir à une fonctionnalité Gboard peu connue mais très utile : le dictionnaire personnel. C’est un outil qui vous permet d’ajouter des mots ou des phrases que nous utilisons habituellement au quotidien et qui, pour une raison quelconque, ne se trouvent pas dans le dictionnaire par défaut (comme un surnom ou le nom d’un animal de compagnie, par exemple).

Cependant, cette fonction cache une petite astuce. Et il est possible d’établir des « raccourcis » de texte, de sorte que lors de l’écriture d’une abréviation, Gboard suggère une phrase ou un texte. Ainsi, par exemple, vous pouvez utiliser le raccourci « monadresse » pour générer le texte complet de votre adresse et gagner du temps en remplissant des formulaires ou en partageant votre adresse avec d’autres.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez n’importe quelle application où vous pouvez dérouler le clavier, comme une application de notes ou de messagerie. Appuyez sur l’icône à trois points qui apparaît à droite de la barre d’outils Gboard, puis appuyez sur « Paramètres ». Accédez à la section « Dictionnaire », appuyez sur « Dictionnaire personnel » puis sur la langue que vous utilisez (par exemple, l’français (France)). Pour ajouter un nouveau raccourci, appuyez sur l’icône « + » dans le coin supérieur droit. Dans le champ de texte en haut, saisissez le mot, la phrase ou le texte que vous souhaitez que Gboard suggère. Ensuite, entrez le raccourci en bas.

Vous pouvez ajouter autant de raccourcis que vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez accéder à n’importe quelle application où vous pouvez utiliser le clavier et essayer de taper l’une des abréviations. Vous verrez comment, automatiquement, Gboard suggère la phrase ou le texte que vous avez associé à la version abrégée, et tout ce que vous avez à faire est de taper sur la suggestion pour l’écrire.