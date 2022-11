OPPO Find N2 : tout ce que l’on sait sur le renouvellement du meilleur format de pliage

Le meilleur pliable du marché, avec le format le plus convivial et le pli d’écran minimisé, devrait être mis en vente en Chine en décembre.

Les attentes sont probablement un problème pour la plupart des derniers produits phares, et c’est que la technologie n’a pas suffisamment avancé ces derniers temps pour tenir les promesses que la frénésie médiatique autour d’un grand lancement nous fait toujours.

Dans tous les cas, nous ferons une exception avec la deuxième génération de l’OPPO Find N, et c’est que si en 2021 nous étions déjà confrontés au meilleur format de pliage sans aucun doute, il semble qu’en 2022 le fabricant de Dongguan va élever cette barre un peu plus.

Et pas d’amis, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 n’est pas postulé comme la grande motivation de cet OPPO Find N2, qui bien qu’il soit l’un des smartphones les plus puissants au monde, se contentera sûrement d’avoir le Snapdragon 8+ Gen1 afin de arriver plus tôt sur le marché et contenir les coûts dans une conception déjà très coûteuse.

Ce chipset ne vous limitera pas, puisque la grande évolution de Qualcomm est attendue pour 2023 avec les nouveaux cœurs batch Oryon, le Kryo atteignant ses limites avec ces deux derniers SoC qui bénéficient déjà de la lithographie 4 nanomètres de TSMC, la plus puissante et la plus efficace disponible en le marché à l’exception d’Apple Silicon.

Le meilleur pliable du marché se prépare à être encore meilleur

Ce sera le OPPO Find N2, un pliage pour les dominer tous

Comme nous l’ont commenté les confrères de GSMArena suite à la piste Weibo, réseau social prolifique et nid principal en Chine de toutes les rumeurs, il semblerait qu’OPPO se fera un plaisir de répéter le format très réussi de son pliable, qui partira d’un écran externe dans un facteur de format 18:9 très convivial, plus au moins que les formats super-étirés de Samsung et des autres concurrents qui fragilisent l’expérience d’utilisation de cette dalle externe comme ce que l’on attend d’un smartphone « normal ».

Les matériaux seront également de très haut niveau, avec une construction soignée à l’extrême et l’adoption de deux fonctionnalités clés dans la section multimédia et photographique, qui sont les appareils photo signés Hasselblad et sur la puce propriétaire Marisilicon X avec le Neural Processing Unité en charge., qui sortira ainsi en pliable du groupe BBK après avoir succédé aux fleurons OPPO cette année.

Cette puce est fabriquée avec la technologie 6 nanomètres et possède une architecture de mémoire à plusieurs niveaux, un NPU et un FAI, pouvant traiter jusqu’à 18 billions d’opérations (avec « B ») par seconde et apportant ainsi à l’OPPO Find N2 toute la puissance de le Find.X5 Pro.

Mais ne vous inquiétez pas car nous n’allons pas rester dans de simples mots, et c’est ici que nous vous laissons le tableau complet des spécifications qui a été divulgué ces dernières semaines :

OPPO Trouver N2 Caractéristiques et spécifications techniques divulguées Dimensions 14,6 millimètres d’épaisseur

237 grammes Filtrer Interne : 7,1 pouces AMOLED E6 120 Hz LTPO, luminosité jusqu’à 1 000 nits, 1 792 x 1 920 pixels, UltraThinGlass, 8,4:9

Externe : 5,54 pouces AMOLED E6 120 Hz, 2 120 x 1 080 pixels, 18:9 Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

Octa-core @ 3,0 GHz et GPU Adreno 730 RAM 12 Go (il y aura plus de modèles) Stockage 256 Go (il y aura plus de modèles) Système opératif ColorOS 13 basé sur Android 13 appareils photo arrière hasselblad

50 MP 1/1,56″ Sony IMX890, PDAF omnidirectionnel tout pixel f/1,8 ; distance focale équivalente 24 mm ; objectif 6P ; OIS

– Ultra large Sony IMX581 48MP ; 114e

– Téléobjectif 2x Sony IMX709 32MP

Avant (intérieur)

-32MP f/2.4

Avant (extérieur)

-32MP f/2.4 Tambours 4 520 mAh

Charge Super VOOC 67W

Charge sans fil 15W AIR VOOC

Recharge sans fil inversée 10W Les autres Puce propriétaire Marisilicon X

Connectivité 5G dual-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 bi-bande, Bluetooth 5.2 LE avec aptX HD, aGPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS, NFC, USB Type-C

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Audio Dolby Atmos

double haut-parleur stéréo

la reconnaissance faciale

OPPO Find N2, prix et lancement

Eh bien, évidemment, il est tôt pour parler de disponibilité et de prix, même si nous savons que cet OPPO Find N2 sera en vente en Chine avant la fin de cette année 2022, sûrement exclusivement au moins dans un premier temps.

Il arrivera dans plusieurs couleurs qu’il faudra préciser, et dans différentes configurations de mémoire avec celle-ci avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage comme la plus compensée et celle qui se vendra sûrement le plus, probablement au prix de environ 1 300 euros au change ça montera s’il débarque enfin en Europe.

Ils disent de la Chine que cet OPPO pliable de deuxième génération, qui peut impliquer non seulement ce Find N2 mais aussi un modèle à clapet encore inconnu, sera officiellement annoncé lors de la journée INNO 2022 à la mi-décembre.