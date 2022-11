9 applications que j’ai découvertes en 2022 et dont je ne peux plus me passer maintenant

Vous cherchez de nouvelles applications à essayer ? Voici huit options que vous ne connaissiez probablement pas.

Chaque année des dizaines d’applications différentes transitent par mon mobile qui finissent par entrer, ou non, dans notre compilation des meilleures applications et jeux de l’année. Cependant, seuls quelques-uns finissent par gagner une place permanente dans la mémoire de mes appareils et ils deviennent indispensables.

Tout au long de cette année, qui tire à sa fin, ces lacunes dont je parle ont été pour neuf demandes différentes. Certaines sont plus connues que d’autres, mais aucune d’entre elles ne fait partie de la liste des applications typiques que l’on pourrait trouver sur les smartphones de la grande majorité des utilisateurs. Certains, en plus, vous ne pourrez pas les trouver sur Google Play.

AnyTracker

AnyTracker est une application au potentiel immense, où, même si cela ressemble à un cliché, la limite est fixée par votre imagination. C’est un outil qui vous permet de garder une trace de pratiquement n’importe quoi. Le prix d’un produit sur n’importe quelle page web, le taux de change d’une devise, le nombre de followers d’un compte sur un réseau social…

L’application offre une grande variété de traces « par défaut », mais donne également la possibilité de créer nos propres rapports manuellement. Il est téléchargeable gratuitement, bien que vous deviez payer pour déverrouiller toutes ses fonctionnalités.

Télécharger sur Google Play | AnyTracker

sceller

Une de ces applications « interdites » que vous ne trouverez pas sur Google Play. Seal vous permet de télécharger n’importe quelle vidéo YouTube pour l’enregistrer sur votre stockage mobile. Vous pouvez télécharger son audio ou la vidéo complète et ajuster les paramètres avant de le faire. Il vous permet même de télécharger des listes de lecture entières.

L’application est gratuite, open source, 100% configurable et a un design adapté aux lignes Material You de Google. Vous ne pouvez pas demander plus.

Télécharger sur F-Droid | sceller

WiFiman

Bien qu’il s’agisse d’une application plus connue que les précédentes, elle n’est pas particulièrement répandue. Il s’agit d’un outil créé par la firme spécialisée dans les équipements et services de réseau, Ubiquiti, qui vous permet d’analyser les réseaux Wi-Fi de manière simple, en pouvant effectuer des tests de vitesse, une surveillance du réseau, une analyse des appareils connectés et bien plus encore. plus.

J’ai essayé plusieurs applications de ce type, mais à mon avis, aucune ne se rapproche de WiFiMan en termes d’équilibre entre la facilité d’utilisation, le nombre de fonctionnalités et la conception.

Télécharger sur Google Play | WiFiman

ConfiBlur

ConfiBlur est un petit utilitaire qui est déjà devenu l’un des plus utilisés sur mon mobile. Permet de flouter les textes d’une capture d’écran simplement en les touchant, cachant ainsi des informations confidentielles ou sensibles.

L’application s’intègre au menu « partager » d’Android. Il vous suffit donc de choisir ConfiBlur avant de partager une capture d’écran, de toucher le texte que vous souhaitez masquer, puis d’envoyer la capture d’écran. Aussi simple que cela.

Télécharger sur Google Play | ConfiBlur

goutte de pluie.io

Raindrop est mon application préférée pour enregistrer et organiser des liens, des articles, des produits, des photos et tout ce que je trouve sur Internet. C’est une sorte de Pocket vitaminé, qui permet d’effectuer une gestion de contenu plus exhaustive avec des couleurs, des dossiers, des étiquettes et plus encore.

Comme il s’agit d’une application multiplateforme, il est possible de sauvegarder, d’organiser et d’accéder au contenu depuis n’importe quel appareil, quel que soit son système d’exploitation.

Télécharger sur Google Play | goutte de pluie.io

LADB – Shell ADB local

En voici un pour les gros utilisateurs ou les développeurs Android. LADB vous permet d’exécuter les commandes ADB et Shell localement sur l’appareil Android, sans avoir besoin d’un ordinateur.

L’application remplit sa fonction comme un charme, et a un design simple et intuitif. Parfait pour les utilisateurs qui utilisent fréquemment ADB avec leurs appareils Android.

Télécharger sur Google Play | LADB (2,99 euros)

Authentificateur Pro

Après plusieurs années d’utilisation d’Authy, les dernières nouvelles concernant sa société mère, Twilio, m’ont amené à migrer tous mes codes de vérification à deux facteurs vers une application alternative : Authenticator Pro.

J’ai choisi cette option pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’une option gratuite et open source, sûre et respectueuse de la vie privée, qui ne nécessite pas de connexion à un serveur pour fonctionner : toutes les données sont stockées dans la mémoire interne de l’appareil, sous forme cryptée.

De plus, il vous permet d’importer des données depuis la plupart des applications de ce type, de sorte que le processus de migration a été extrêmement simple et rapide. De même, le design est minimaliste et personnalisable, son développement reste actif et il dispose d’une application pour les montres WearOS qui permet de consulter les codes d’authentification directement depuis le poignet.

Télécharger sur Google Play | Authentificateur Pro

obsidienne

Une application pour écrire des textes ne peut jamais manquer sur mes appareils. Encore mieux s’il est multiplateforme, et encore mieux s’il offre une synchronisation entre tous les appareils.

L’obsidienne coche toutes ces cases, et plus encore. C’est une application très intéressante, qui peut essentiellement devenir votre « second cerveau » en vous permettant de créer et d’organiser des textes, à la fois dans le cloud et localement, et avec le support de Markdown.

L’un de ses grands avantages est qu’il permet « d’interconnecter » les notes ou textes stockés grâce à des liens, et de visualiser le contenu en vue graphique pour avoir une vision plus globale.

Et s’il vous manque une option, Obsidian vous permet d’utiliser plus de 700 plugins différents. Tout cela, dans une application simple et facile à utiliser, avec un design convivial et minimaliste.

Télécharger sur Google Play | obsidienne

droïde-ifier

Une bonne partie des applications que je teste tout au long de l’année ne sont pas disponibles sur Google Play, mais proviennent plutôt de sources alternatives, comme F-Droid.

26 applications Android trop belles pour être gratuites

La philosophie ouverte de F-Droid permet également à des clients tiers tels que Droid-ify, une excellente boutique d’applications alternative à Google Play à partir de laquelle télécharger des applications gratuites et open source, avec une conception plus moderne et une prise en charge de Google Material You.

Télécharger sur F-Droid | droïde-ifier