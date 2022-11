Actu: l’iPhone 14 Pro demande de «disparaître» alors qu’Apple manque son objectif d’expédition de 20 millions d’unités

Les problèmes d’approvisionnement et de production qui affligent l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ne sont pas un secret à ce stade. Un nouveau rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Actu offre aujourd’hui des détails supplémentaires sur l’impact de ces pénuries, indiquant que les expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max pour le trimestre des fêtes seront inférieures de 15 à 20 millions d’unités aux prévisions…

La demande d’iPhone 14 Pro devrait « disparaître »

Actu a réduit ses prévisions d’expédition pour la gamme d’iPhone d’environ 20 % au total. Actu prévoit désormais des expéditions de 70 à 75 millions d’unités, contre un consensus du marché de 90 à 85 millions d’unités. Comme prévu, les restrictions et les manifestations en cours liées au COVID-19 en Chine en sont la cause :

Le taux moyen d’utilisation des capacités de l’usine d’iPhone de Zhengzhou n’était que d’environ 20 % en novembre, et il devrait s’améliorer pour atteindre 30 à 40 % en décembre. Pegatron et Luxshare ICT ont obtenu environ 10 % des commandes d’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de Foxconn, respectivement. Mais les expéditions massives ne se feront pas avant fin décembre au plus tôt. Selon les progrès de la reprise de la production de la série iPhone 14 Pro, les livraisons en décembre étaient encore nettement inférieures aux attentes.

Notamment, Actu poursuit en disant qu’il pense que « la majeure partie de la demande » pour la série iPhone 14 Pro « disparaîtra » en raison de cet écart entre l’offre et la demande. Cela indique que les acheteurs ne différeront pas leur achat lorsque l’offre s’améliorera, ce que Actu attribue à « la récession économique ».

Pour cette raison, Actu prédit que « les revenus de l’iPhone d’Apple au 4T22 pourraient être nettement inférieurs au consensus du marché de 20 à 30 % ou plus ».

Apple n’aurait pas non plus informé bon nombre de ses fournisseurs de composants de réduire leurs commandes, les laissant avec « un stock de composants supérieur à la normale pendant plusieurs semaines ». Actu ajoute qu' »il sera difficile pour Hon Hai de continuer à être l’assembleur exclusif de la série iPhone 15 Pro car Apple veut diversifier les risques d’approvisionnement ».

Comme nous l’avons déjà expliqué, il est déjà trop tard pour commander un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max auprès d’Apple à temps pour les livraisons de vacances. En fait, certains modèles sont déjà en rupture de stock jusqu’en janvier 2023.

