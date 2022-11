YouTube lance le sien "enveloppé": vos chansons et artistes les plus écoutés en 2022

YouTube Music Recap 2022 : Découvrez comment vous pouvez voir vos chansons les plus écoutées sur YouTube tout au long de 2022.

Alors que la moitié du monde attend Spotify Wrapped 2022, Google voulait aller de l’avant et lancer sa propre expérience via YouTube Music. Il s’agit du YouTube Music Recap 2022, un test des habitudes d’écoute des utilisateurs de YouTube Music, qui est disponible pour tous les membres de la plateforme à partir d’aujourd’hui.

L’année dernière, YouTube a lancé son Recap pour la première fois, et dans cette deuxième édition, la société a introduit quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité d’accéder à l’expérience directement depuis l’application YouTube principale ou l’intégration avec Google Photos.

Comment regarder votre YouTube Music Recap 2022

Le YouTube Music Recap 2022 est une expérience personnalisée pour chaque utilisateur de la plateforme, qui montrera les chansons, artistes, albums, listes de lecture et clips vidéo les plus joués au cours de l’année écoulée. Tout utilisateur YouTube ou YouTube Music peut accéder à votre récapitulatif via l’application YouTube Music.

Comme nouveauté, cette année, il est possible d’accéder au Recap depuis l’application YouTube principale. Pour ce faire, il vous suffit de rechercher « Recap 2022 », et une playlist et une bannière apparaîtront à partir desquelles vous pourrez accéder directement à la revue.

Le format Recap se présente sous forme de stories, comme on a déjà pu le voir sur d’autres plateformes comme Spotify avec son Wrapped. De plus, de nouvelles statistiques sont incluses, comme les artistes qu’un utilisateur a découverts avant la majorité des utilisateurs, ou une « personnalité musicale » basée sur les habitudes d’écoute.

Il comprend également une nouvelle section dédiée à la musique pas si facile à trouver, dans le but de mettre en avant les créations d’artistes émergents, ou des contenus exclusifs de YouTube, comme des mix ou des performances live.

De plus, la page Récapitulatif de l’application YouTube Music comprend une nouvelle option qui vous permet de créer et de partager des cartes personnalisées avec nos musiques préférées et des images extraites de notre bibliothèque Google Photos.

Récapitulatif YouTube 2022