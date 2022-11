Comptes Twitter bannis : 62K restaurés ; il ne reste plus qu’un moniteur CSAM ; La désinformation sur le COVID-19 est la bienvenue

Après que Musk a annoncé que la plupart des comptes Twitter interdits seraient rétablis, un rapport indique qu’environ 62 000 comptes avec plus de 10 000 abonnés chacun ont jusqu’à présent été restaurés.

D’autres nouvelles sur Twitter incluent une affirmation selon laquelle les licenciements et les démissions ont laissé l’entreprise avec une seule personne responsable de la suppression du matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM)…

Arrière plan

Fin octobre, Musc promis qu’aucun des comptes Twitter suspendus ou interdits ne serait rétabli tant qu’un nouveau conseil de modération du contenu n’aurait pas été convoqué pour examiner la question.

Moins d’un mois plus tard, Musk a plutôt décidé de laisser ses abonnés Twitter décider (bot et tout), avec un premier sondage pour savoir si le compte de Donald Trump doit être restauré. Peu de temps après, il a annoncé qu’il donnerait suite au sondage.

Il a ensuite organisé un autre sondage pour savoir si la plupart des comptes suspendus et interdits devaient être rétablis, et a de nouveau décidé d’agir sur le vote Oui.

Comptes Twitter bannis restaurés

Plateforme rapporte qu’environ 62 000 comptes interdits ou suspendus avec plus de 10 000 abonnés ont jusqu’à présent été rétablis.

Twitter a commencé le processus de rétablissement d’environ 62 000 comptes avec plus de 10 000 abonnés, a appris Platformer, dont un compte qui compte plus de 5 millions d’abonnés et 75 comptes avec plus d’un million d’abonnés. (L’identité des comptes n’a pas pu être connue avant l’heure de mise sous presse.) En interne, les employés ont qualifié cet événement de « Big Bang ».

La désinformation COVID est désormais la bienvenue

CNN rapporte que parallèlement aux restaurations de compte, Twitter a abandonné son interdiction de la désinformation nuisible sur le COVID.

Twitter a déclaré qu’il n’appliquerait plus sa politique de désinformation Covid de longue date […] Twitter n’a pas semblé annoncer officiellement le changement de règle. Au lieu de cela, certains utilisateurs de Twitter ont repéré lundi soir une note ajoutée au page sur le site de Twitter qui décrit sa politique Covid. « A compter du 23 novembre 2022, Twitter n’applique plus la politique d’informations trompeuses COVID-19 », lit-on dans la note.

Musk réprimande les annonceurs, avec des résultats prévisibles

Il a été rapporté que presque tous les annonceurs de grandes marques ont suspendu ou réduit massivement leurs dépenses publicitaires sur Twitter, et le rétablissement de comptes toxiques ne peut qu’aggraver les choses.

Hier, Musk a publiquement réprimandé Apple – qui serait le plus grand annonceur sur Twitter – pour avoir cessé la plupart de ses publicités sur la plate-forme. La Financial Times rapporte qu’il a appelé les PDG d’autres entreprises pour déposer des plaintes similaires, avec des résultats prévisibles.

Musk, quant à lui, a cherché à appeler personnellement les directeurs généraux de certaines marques qui ont freiné la publicité afin de les réprimander, selon un haut responsable de l’industrie, ce qui a conduit d’autres à réduire leurs dépenses au strict minimum requis afin d’éviter une nouvelle confrontation avec l’entrepreneur milliardaire.

Le rapport poursuit en indiquant que les quelques marques qui souhaitent poursuivre leurs campagnes publicitaires ont rencontré des difficultés pour le faire, après le licenciement de leurs contacts de vente d’annonces sur Twitter, les analyses n’ont pas été disponibles et les systèmes de réservation d’annonces se sont effondrés suite à la perte de la plupart ingénieurs.

L’équipe de suppression de CSAM décimée

Une autre promesse Musk était que la suppression du CSAM était la « priorité 1 » de l’entreprise. Ce n’est plus possible compte tenu des licenciements dans les équipes de modération de l’entreprise, disent les rapports, avec Filaire signalant que les coupes dans les moniteurs CSAM ont été drastiques.

Un seul membre du personnel reste dans une équipe clé dédiée à la suppression du contenu d’abus sexuels sur des enfants du site, selon deux personnes connaissant le sujet, qui ont toutes deux demandé à rester anonymes. […] Basée au siège asiatique de Twitter à Singapour, l’équipe applique l’interdiction de l’entreprise sur le matériel pédopornographique (CSAM) dans la région Asie-Pacifique. À l’heure actuelle, cette équipe ne compte qu’un seul employé à temps plein.

Il n’est pas tout à fait clair d’après le rapport si l’individu restant est responsable de l’arrêt du CSAM dans le monde ou dans la région Asie-Pacifique, mais même si c’est cette dernière, cette région abrite 60 % de la population mondiale.

Twitter utilise certains systèmes automatisés comme la technologie de correspondance des empreintes digitales qu’Apple devait introduire, mais les experts disent que la modération humaine est un élément essentiel.

Selon Arda Gerkens, qui dirige la fondation néerlandaise EOKM, qui signale le CSAM en ligne, les outils utilisés par les plateformes pour détecter les abus envers les enfants ont du mal à faire la différence entre un adulte consentant et un enfant non consentant. « La technologie n’est pas encore assez bonne », dit-elle, ajoutant que c’est pourquoi le personnel humain est si important.

La bataille juridique de Trump continue

Lorsque Twitter a banni Trump de la plateforme pour incitation à la violence, il a répondu par un procès. Trump a perdu l’affaire, mais a interjeté appel. Bloomberg rapporte que même si Musk a maintenant réactivé le compte Twitter de Trump, cet appel se poursuivra.

Trump n’a pas l’intention de retirer son appel d’une décision de mai qui a rejeté sa contestation de la décision de l’entreprise de l’interdire de la plate-forme après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, a déclaré John Coale, son avocat. Malgré les commentaires publics du nouveau propriétaire milliardaire de Twitter selon lesquels il autorisera la restauration du compte Twitter de Trump, « vous ne faites pas que faire les choses par vous-même, vous devriez parler à l’autre côté ou attendre », a déclaré Coale. « Il y a plus que de le laisser rentrer, alors nous voulons parler pour voir si nous pouvons trouver quelque chose », a-t-il déclaré.

Les experts en désinformation de Twitter recherchés

Alors que Musk accueille peut-être des sources de désinformation et licencie les personnes qui ont tenté de l’arrêter, d’autres entreprises adoptent l’approche inverse. Le New York Times rapporte que les anciens responsables de la confiance et de la sécurité de Twitter sont en demande.

Des ouvertures sont arrivées de services technologiques rivaux, de détaillants, de sociétés de conseil, d’entrepreneurs gouvernementaux et d’autres organisations qui souhaitent utiliser les anciens employés de Twitter […] pour suivre et combattre les informations fausses et toxiques sur Internet.

Photo : Paolo Nicolello/Unsplash

