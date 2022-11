7 des meilleures applications et jeux iPhone de 2022 que vous pouvez également télécharger sur Android

Apple a annoncé les meilleurs jeux et applications iPhone de 2022. Certains d’entre eux peuvent également être téléchargés sur votre Android.

Comme à chaque fin d’année, Apple a une nouvelle fois sélectionné les meilleures applications et jeux pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV de ces derniers mois. Ceux de Cupertino ont décerné leurs prix à ces applications pour « offrir des expériences exceptionnelles et provoquer un impact culturel profond ».

Mais bon nombre des titres choisis ne sont pas exclusifs aux appareils Apple. En fait, il y a un total de 7 applications et jeux sélectionnés comme les meilleurs de 2022 par Apple, qui peuvent également être téléchargés sur Android.

Ces applications et jeux iPhone sont également disponibles sur Android

Sur un total de 16 applications et jeux sélectionnés par Apple, 7 sont disponibles sur le Google Play Store. Dans la plupart des cas, nous parlons de jeux, à l’exception de « l’application iPhone de l’année 2022 », qui est également disponible sur le système d’exploitation de Google.

Voyons la sélection complète :