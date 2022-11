Filtré la nouvelle smartwatch Xiaomi: design minimaliste et finition premium

Les images de la nouvelle smartwatch de la marque sont filtrées, qui seront présentées avec les séries Xiaomi 13 et MIUI 14.

Nous connaissons déjà la date de présentation de Xiaomi 13 et MIUI 14, qui sera le 1er décembre prochain à 12h00, heure espagnole. Ce sera alors lorsque le constructeur chinois dévoilera ses nouveaux smartphones et sa nouvelle couche de personnalisation, mais l’annonce ne va pas s’arrêter là.

Xiaomi continue de miser sur son propre écosystème, ce qui conduira à la présentation de la Xiaomi Watch S2, la nouvelle smartwatch de l’entreprise, lors de son prochain événement. L’appareil, dont nous avons pu voir des images sur Twitter, surprend par son design sobre et élégant et servira à accompagner le nouveau lot de terminaux de l’entreprise.

Voici la Xiaomi Watch S2

La fuite vient du pronostiqueur TechnoAnkit1, et nous montre une smartwatch clairement premium. Cela est suggéré à la fois par son design et par les matériaux que l’on peut voir dans le teaser filtré et dans les images qui l’accompagnent.

D’après ce que l’on peut voir, il semble que la Xiaomi Watch S2 aura des bracelets en cuir et un châssis en métal, éventuellement en acier inoxydable. Cependant, les matériaux n’ont pas encore été officiellement confirmés par la marque.

L’écran de la montre semble également plus grand que celui de sa devancière, la Xiaomi Watch, que nous avons déjà eu l’occasion de tester chez Netcost-security.fr. Les frontières semblent également très minces mais, comme nous l’avons déjà dit, rien de tout cela ne sera officiellement confirmé avant le 1er décembre.

Pour l’instant, aucune autre information n’est connue et il n’y a pas de détails sur le prix. Tout indique qu’avec cette nouvelle génération de montres connectées, Xiaomi veut concurrencer les meilleures montres connectées du marché, dont l’Apple Watch, la Pixel Watch et la Samsung Galaxy Watch.

Quoi qu’il en soit, la bonne chose est qu’il reste peu de temps avant de pouvoir le voir officiellement. Le 1er décembre, Xiaomi éclaircira toutes les inconnues.