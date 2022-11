Apple a représenté 4% des revenus de Twitter au premier trimestre en tant que plus gros acheteur de publicités, des estimations récentes montrent un changement

Quelle est la part de vérité dans l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle Apple a « presque cessé » d’acheter des publicités sur Twitter ? De nouveaux chiffres peuvent aider à mettre l’histoire réelle dans son contexte.

Selon des documents internes vus par le Poste de WashingtonApple a été le plus gros acheteur de publicités de Twitter au cours du premier trimestre 2022. Un achat de publicités d’un montant de 48 millions de dollars au premier trimestre signifiait qu’Apple représentait 4 % des revenus totaux de Twitter pour le trimestre :

Au premier trimestre, Apple était le premier annonceur sur Twitter, dépensant 48 millions de dollars en publicités sur le réseau social, selon un document examiné par le Washington Post qui a été compilé à partir de données internes de Twitter. Les dépenses d’Apple ont représenté plus de 4% des revenus de Twitter ce trimestre.

Elon Musk, bien sûr, s’est avéré être le plus gros dépensier sur Twitter après avoir acheté la société pour 44 milliards de dollars en octobre. Maintenant, Musk dit qu’Apple arrête fondamentalement les dépenses publicitaires sur Twitter. De nouvelles données de Pathmatics citées par Reuters comparent une semaine d’achats publicitaires d’Apple avant et après la conclusion de l’accord avec Elon.

L’entreprise la plus précieuse au monde a dépensé environ 131 600 dollars en publicités Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 dollars entre le 16 et le 22 octobre, la semaine précédant la conclusion de l’accord Twitter par Musk, selon la société de mesure des publicités Pathmatics.