La "VUS mobile" sera de Motorola

Les images « teaser » du prochain produit phare de Motorola nous parlent du « SUV des téléphones portables », bien que nous ne sachions pas encore très bien ce que cela indique.

Depuis quelques semaines, Lenovo divulgue les détails de son prochain téléphone phare sous la bannière Motorola, qui, selon les fuites précédentes, sera connu sous le nom de Moto X40 sur certains marchés tandis que sur d’autres, sûrement en Europe également, il arrivera renommé Motorola Edge 40 Pro tout en gardant la conception et le matériel intacts.

On sait déjà, en effet, que dans tous les pays où il est vendu, il se vantera enfin d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour couronner une plate-forme matérielle plutôt hors du commun, et cela comptant toujours sur un concept plus abordable qui lui permettra de se battre comme l’un des haut de gamme avec le meilleur rapport entre prix et performances.

Quoi qu’il en soit, il y avait des choses que Lenovo et Motorola ne nous avaient pas dites, mais encore une fois sur le populaire réseau social Weibo, le nid habituel des leakers chinois, on nous détaille des fonctionnalités surprises qui feront de ce Moto X40 (ou Edge 40 Pro) qui pour Motorola est « le SUV des smartphones ».

Et c’est qu’en effet personne ne s’attendait à une protection supplémentaire pour un produit phare qui l’année dernière était à court de certifications de résistance, mais enfin et pour le prochain cours 2023, il aura un sceau de certification IP68 qui garantit sa durabilité contre les liquides et la poussière comme le reste des plus coupe premium.

C’est le prochain haut de gamme de Motorola, et il s’appelle Edge 40 Pro

C’est pourquoi Motorola parle du « SUV de son catalogue de smartphones », puisque la polyvalence, l’autonomie et la durabilité ont été privilégiées par rapport à tout autre aspect ou paramètre de conception.

L’idée de la marque nord-américaine, désormais entre des mains chinoises, est précisément que ce Motorola Edge 40 Pro est l’un des smartphones hautes performances les plus performants dans n’importe quel environnement, permettant à ses utilisateurs d’en profiter au maximum comme un SUV. permet de faire face à des défis plus exigeants que n’importe quel tourisme conventionnel.

Bien sûr, et bien que la certification IP68 promette théoriquement une résistance à une immersion complète dans l’eau à des profondeurs allant jusqu’à un mètre, dans le monde réel, il faut être un peu plus prudent, car, par exemple, il n’est pas recommandé de mouiller un l’appareil avec de l’eau salée ou les exposer à des jets d’eau sous pression.

Peut-être pour cette raison, ce teaser Motorola n’est pas trop chanceux ou doit être souligné, car de nombreux utilisateurs pourraient se tromper avec les capacités de résistance de leur nouveau téléphone et finir par l’endommager complètement inconsciemment.

Le futur Moto Edge 40 Pro promet, selon les fuites, un SoC Snapdragon 8 Gen2, un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 165 hertz et une charge rapide jusqu’à 68 watts, ainsi qu’une triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels qui chercher à élever encore la barre photographique de Motorola.

Et quant à ce que l’on sait du matériel des précédents leaks, on a déjà indiqué que le chipset sera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, accompagné pour l’occasion de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5x de dernière génération.

Il disposera d’une dalle de type OLED pouvant être rafraîchie à une vitesse de 165 hertz et profitera de la technologie LTPO, ainsi que d’une généreuse batterie de capacité encore inconnue, mais compatible avec une charge ultra-rapide allant jusqu’à 68 watts.

Quant à la section multimédia, il y aura une caméra frontale de 60 mégapixels, des données impressionnantes, même si la plus grande évolution sera derrière avec un triple module de 50 mégapixels pour le capteur principal, 50 MP pour l’ultra grand angle et un 12- téléobjectif mégapixel pour offrir un zoom optique .

Au vu de ce que nous avons vu et avec l’expérience que nous avons, il sera sûrement présenté très prochainement, tant les fuites se multiplient en quantité et en qualité, il va donc falloir suivre Motorola de très près… Nous serons attentifs !