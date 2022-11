Ils comparent la résistance d’une Galaxy Watch 5 et d’une Apple Watch Ultra. Le résultat n’est pas ce que vous imaginez

Un célèbre youtubeur a testé la durabilité de deux des montres les plus populaires du marché.

Entre la Samsung Galaxy Watch 5 et l’Apple Watch Ultra il y a une différence de prix de 700 euros. Ou ce qui revient au même : pour ce que coûte une Apple Watch Ultra, vous pourriez acheter 3 Galaxy Watch 5 différentes, et il vous reste encore de l’argent pour quelques bracelets.

Mais les différences entre les deux produits ne semblent pas être aussi importantes que le suggère la disparité de prix abyssale mentionnée ci-dessus. Au moins en ce qui concerne la durabilité. Eh bien, bien qu’Apple se vante de la haute résistance de son Apple Watch Ultra grâce à l’utilisation de matériaux tels que le titane ou le verre saphir, les tests ont clairement montré qu’en réalité, d’autres modèles moins chers n’ont rien à envier au modèle d’Apple en Ceci concerne.

La dernière preuve qui le prouve vient du célèbre youtubeur derrière la chaîne JerryRigEverything. Dans celui-ci, la résistance de plusieurs montres dont les fabricants affirment avoir utilisé du verre saphir pour protéger leurs écrans (un matériau bien plus résistant aux rayures que le verre classique) a été testée. Et la vérité est que les résultats sont dignes d’étonnement.

Samsung Galaxy Watch 5 surpasse Apple Watch Ultra dans le test d’endurance de JerryRigEverything

De plus en plus de fabricants de montres intelligentes misent sur le verre saphir pour protéger les écrans de leurs wearables, en raison de ses meilleures propriétés en termes de résistance et de durabilité.

Mais il y a un problème. Dans la plupart des cas, des matériaux synthétiques qui simulent les propriétés du saphir sont utilisés, au lieu de recourir au matériau d’origine afin de réduire les coûts. Chaque fabricant a sa méthode différente pour obtenir ce type de matériau, c’est pourquoi il est courant d’obtenir des résultats différents en comparant la résistance de différents produits, qui utilisent en théorie le même matériau pour protéger leurs écrans.

C’est exactement ce qui s’est passé lorsque l’on compare trois des dernières montres intelligentes fabriquées par Apple, Samsung et Garmin avec du verre saphir sur leurs écrans. En utilisant des outils capables de mesurer la durabilité des matériaux à travers l’échelle de dureté de Mohs, le cristal de saphir pur devrait montrer des dommages entre les niveaux 8 et 9 (le niveau le plus élevé, 10, correspondant au diamant).

Dans le cas de l’Apple Watch Ultra, cependant, des marques importantes sont visibles sur l’écran dès les niveaux 6 et 7, malgré le fait que la composition du verre qui protège l’écran contient du saphir.

Les choses changent lors du test de la dernière montre Samsung. Dans ce cas, les marques de dommages ne sont perceptibles qu’au niveau 8, peut-être en raison d’une concentration plus élevée de saphir dans le verre qui protège votre écran, ou parce que le matériau utilisé par le modèle Apple contient une plus grande quantité d’impuretés.

De son côté, la Garmin Fenix ​​7 a obtenu les meilleurs résultats au test, ne montrant des dégâts appréciables qu’aux plus hauts niveaux du classement. Dans ce cas, oui, la différence de prix par rapport à l’Apple Watch Ultra n’est pas si marquée : elle ne coûte que 100 euros de moins que le modèle Apple.