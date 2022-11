macOS Ventura : faites-en plus avec l’iPhone et la caméra de continuité au-delà des appels vidéo

La caméra de continuité est facilement l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de macOS Ventura. À partir de macOS 13 et iOS 16, vous pouvez transformer instantanément votre iPhone en une webcam de très haute qualité pour les appels vidéo et plus encore. Nous vous dirons comment et pourquoi vous devriez ci-dessous.

Qu’est-ce que la caméra de continuité ?

La caméra de continuité dans macOS Ventura vous permet d’utiliser la caméra arrière de votre iPhone comme caméra vidéo pour FaceTime, Zoom et toute autre application nécessitant une webcam. La fonctionnalité fonctionne également dans les applications qui ne sont pas destinées aux appels vidéo, comme QuickTime et Photo Booth.

L’avantage est énorme; comparez simplement la qualité de la webcam de votre Mac avec la qualité de votre iPhone pour l’enregistrement vidéo. Continuity Camera ajoute des fonctionnalités vidéo telles que Studio Lighting pour améliorer votre environnement et Center Stage pour faire de vous le point focal de n’importe où.

Apple a précédemment inclus des fonctionnalités macOS sous le nom de Continuity Camera, comme l’utilisation de l’appareil photo de votre iPhone pour prendre une photo à insérer dans une slide Keynote sur votre Mac. À l’avenir, je pense que l’utilisation de votre iPhone comme webcam sera suffisamment utile pour que ce soit ce que les gens voudront dire lorsqu’ils diront Continuity Camera.

Comment utiliser la caméra de continuité

Pour commencer, assurez-vous que votre Mac exécute macOS 13 (Ventura) ou une version ultérieure. Vous avez également besoin de votre iPhone pour exécuter iOS 16 ou version ultérieure. Les deux appareils doivent utiliser le même compte iCloud pour permettre la connexion.

Continuity Camera fonctionne sans fil, vous n’êtes donc pas obligé de connecter votre iPhone à votre Mac avec un câble. Vous pouvez utiliser un câble de charge si votre batterie est faible ou si vous préférez une connexion filaire, mais j’ai trouvé les performances excellentes sans câble.

Si vos appareils sont à jour, vous avez presque terminé la configuration. Pour de meilleurs résultats, Apple recommande fortement de monter votre iPhone sur l’écran de votre Mac. Votre iPhone doit être verrouillé avec la caméra arrière face à vous – sélectionnez votre iPhone comme source vidéo. La façon de procéder varie selon l’application, vous devrez donc peut-être creuser dans l’écran des paramètres de l’application. En savoir plus sur l’utilisation de Continuity Camera avec FaceTime ici.

Quick Time

QuickTime est le lecteur vidéo par défaut pour de nombreux types de fichiers sur Mac, et il peut également être utilisé pour créer des vidéos. Vous pouvez le faire en lançant QuickTime, en sélectionnant Fichier dans la barre de menus et en choisissant Nouvel enregistrement vidéo.

Si votre Mac dispose d’une webcam, cela lancera probablement un aperçu vidéo en direct à partir de la caméra intégrée. Déplacez votre curseur et les commandes d’enregistrement/lecture apparaîtront. Le grand cercle rouge lance l’enregistrement vidéo et une flèche pointant vers le bas révèle les options d’entrée et de qualité.

Si votre iPhone est monté et correctement positionné, vous devriez pouvoir sélectionner votre iPhone dans la liste des caméras. Dans presque tous les cas, cela fera augmenter la qualité de votre vidéo de façon exponentielle.

En parlant de qualité, ici, vous pouvez également choisir entre une qualité élevée et maximale pour la capture vidéo. Élevé est généralement bien car il utilise une compression standard (vidéo H.264 et audio AAC 44100 Hz) pour contrôler la taille du fichier. Maximum de fichiers non compressés créés (vidéo Apple ProRes 422 et audio PCM linéaire) qui sont beaucoup plus volumineux.

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton d’enregistrement rouge et commencer à filmer. L’avantage d’utiliser QuickTime sur votre Mac avec Continuity Camera de l’iPhone est que vous utilisez la meilleure caméra vidéo de votre téléphone. et vous pouvez voir ce que vous enregistrez en temps réel. Le court processus de configuration en vaut la peine par rapport à la qualité vidéo inférieure de la caméra selfie ou en espérant que vous êtes cadré et mis au point avec la caméra arrière sans vous voir en temps réel.

Après avoir arrêté l’enregistrement, QuickTime vous invite à enregistrer votre vidéo et à choisir l’emplacement d’enregistrement. Vous avez maintenant créé une vidéo dont la qualité dépasse de loin ce que vous pourriez faire avec la webcam intégrée.

Photomaton

Vous souhaitez utiliser Continuity Camera sur votre Mac pour prendre des photos ? Photo Booth sur Mac peut le faire. Cela peut être particulièrement utile si vous avez votre Mac et votre iPhone à portée de main lorsque vous essayez de prendre des photos de groupe pour les vacances ou des occasions spéciales.

En effet, tout le monde peut voir clairement à quoi il ressemble avant que la photo ne soit prise, et Photo Booth fournit un compte à rebours avant que la photo ne soit prise. Photo Booth propose également un certain nombre d’effets de caméra amusants, et la capture vidéo prend en charge ces effets ainsi que la caméra de continuité. Vous pouvez également prendre quatre photos rapides successivement pour créer une grille 4 × 4 d’instantanés.

Photo Booth utilise par défaut la webcam intégrée. Vous pouvez modifier la source de la caméra pour Photo Booth dans la section Caméra de la barre de menus. Vous devriez voir votre iPhone comme une option de caméra s’il est monté ou positionné correctement pour la caméra de continuité.

Une fois que vous avez sélectionné votre iPhone comme source de caméra pour Photo Booth, vous verrez instantanément la qualité des photos et des vidéos augmenter considérablement. Prenez simplement une photo ou enregistrez une vidéo dans Photo Booth comme vous le feriez avec la webcam intégrée et cela fonctionne.

Les images et vidéos Photo Booth sont enregistrées dans l’application (et dans le fichier de bibliothèque Photo Booth du Finder). Vous pouvez utiliser la feuille de partage ou faire glisser et déposer des photos et des vidéos sélectionnées pour les partager dans votre photothèque iCloud ou ailleurs.

L’utilisation de Continuity Camera avec Photo Booth vous permet également d’ajouter des effets de caméra tels que Portrait et Studio Lighting pour un look différent de celui que la webcam intégrée peut fournir. Utiliser l’écran de votre Mac comme viseur sans compromettre la qualité est fantastique.

Que se passe-t-il si vous recevez un appel téléphonique ?

Excellente question, merci de l’avoir posée. Heureusement, un spammeur m’a appelé lors d’un appel FaceTime tout en utilisant Continuity Camera.

Dans tous les autres cas, y compris l’enregistrement vidéo, l’appel prendra le relais et arrêtera la caméra. Continuity Camera anticipe cela et le gère avec élégance. Il n’y a aucune interruption de votre appel vidéo, et votre téléphone ne vibre pas et ne fait pas exploser votre sonnerie. Au lieu de cela, macOS émet une seule tonalité d’alerte et affiche une notification pour l’appel téléphonique jusqu’à ce que l’appelant raccroche.

J’ajouterai un conseil lié au téléphone : si vous vous retrouvez à rechercher votre iPhone et que vous ne pouvez pas le cingler avec Find My ou l’Apple Watch, vérifiez le haut de l’écran de votre Mac. Cela m’est-il arrivé lors d’un appel vidéo au cours duquel je disais à tout le monde de patienter pendant que je cherchais mon iPhone ? Absolument, et cela pourrait vous arriver ! C’est à quel point l’utilisation de votre iPhone comme webcam devient naturelle.

