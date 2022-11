La prochaine mise à jour du Google Play Store inclura l’une de ses fonctionnalités les plus attendues

L’archivage des applications arrive sur Android avec la prochaine mise à jour du Play Store.

Au cours des derniers mois, Google n’a cessé d’améliorer son magasin d’applications Android, le Google Play Store, avec des améliorations telles que la possibilité d’utiliser des méthodes de facturation alternatives ou un nouveau système de notation des applications qui vous montre les notes des personnes qui ont le même appareil. comme toi.

Mais les nouveautés de son app store ne vont pas s’arrêter là, puisque nous venons d’apprendre, grâce à Android Police, que la prochaine mise à jour du Play Store inclura l’une de ses fonctions les plus attendues.

L’archivage des applications arrive sur le Play Store plus tôt que prévu

En début d’année nous vous disions que Google travaillait sur une fonction « archivage » d’application grâce à laquelle vous pourrez libérer de l’espace mémoire sur votre terminal sans avoir à désinstaller aucune application et maintenant nous pouvons vous confirmer que cette fonctionnalité venez sur Google Play dans sa prochaine mise à jour.

La société Mountain View a commencé à publier cette fonctionnalité dans la dernière version du Google Play Store, avec le numéro de version 33.4, le 24 novembre, qui commence maintenant à atteindre les premiers utilisateurs. Cette mise à jour de l’App Store de Google devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’Android dans les semaines à venir.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, à partir de maintenant, lorsque vous accédez à l’onglet Gérer trouvé dans la section Gérer les applications et les appareils du Play Store et cochez une application, elles apparaîtront dans la section en bas deux options : désinstaller et archiver.

Lorsque vous appuyez sur Archiver, les données de l’application sélectionnée seront conservées, mais l’APK de l’application sera remplacée par une version archivée qui sera beaucoup plus petite, vous permettant de libérer de l’espace de stockage et de réactiver n’importe quelle application sans avoir à la reconfigurer.

Comment mettre à jour Google Play Store vers la dernière version

Il faudra être patient car le déploiement de cette nouvelle version sur Google Play est lent et pour le moment elle n’est même pas disponible sur APK Mirror en téléchargement.