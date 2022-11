La pénurie d’iPhone 14 Pro pourrait atteindre 6 millions d’unités à la suite de troubles et de démissions

La pénurie d’iPhone 14 Pro pourrait atteindre jusqu’à six millions d’unités avant la reprise de la production, selon un nouveau rapport. Le manque à gagner a déjà rendu trop tard la commande de l’un ou l’autre des modèles Pro à temps pour Noël dans de nombreux pays.

De plus, des manifestations de verrouillage à grande échelle à Shanghai pourraient potentiellement mettre en danger la production de MacBook…

Arrière plan

Même début novembre, Apple a pris la décision inhabituelle d’avertir que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro était durement touchée par les restrictions liées au COVID-19 en Chine.

Les restrictions liées au COVID-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine. L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite.

Depuis, les choses ont bien empiré. Les travailleurs se sont plaints que les infections continuaient de se propager dans l’usine et qu’il n’y avait pas assez de nourriture et de médicaments. Un nombre important a choisi de sortir de l’usine et de retourner dans leur ville natale.

Foxconn a d’abord offert des primes pour persuader les travailleurs de rester, puis les a multipliées par dix lorsque cela n’a pas fonctionné. Les infections ont continué à se propager et l’usine a été placée sous contrôle encore plus strict.

Les travailleurs nouvellement recrutés se sont plaints de ne pas recevoir les primes promises, ce qui a conduit à des protestations qui sont devenues violentes. Foxconn a admis plus tard qu’il avait commis une « erreur technique » sur les bonus et a promis de la corriger.

De plus, l’entreprise a offert une indemnité de départ aux nouveaux employés qui ne voulaient plus rester – et les rapports indiquent que plus de 20 000 travailleurs l’ont accepté et ont quitté l’usine.

La pénurie d’iPhone 14 Pro pourrait atteindre 6 millions d’unités

Les rapports de la semaine dernière suggéraient que la production de novembre pourrait être inférieure de près d’un tiers aux prévisions, et un nouveau rapport suggère aujourd’hui que le déficit de l’iPhone 14 Pro pourrait atteindre six millions d’unités. Bloomberg rapports.

Selon une personne familière avec les opérations d’assemblage, les turbulences au centre de fabrication clé d’Apple Inc. à Zhengzhou entraîneront probablement un déficit de production de près de 6 millions d’unités iPhone Pro cette année.

La grande inconnue à ce stade est la rapidité avec laquelle Foxconn pourra remettre la production sur les rails. La société espère le faire au début de 2023, mais le rapport souligne que les choses pourraient empirer plutôt que s’améliorer.

Manifestations contre le verrouillage de Shanghai

Il y a eu de grandes manifestations à Shanghai contre les blocages de COVID-19. nouvelles de la BBC rapporte que la patience de la population « s’est brisée ».

Au cours des trois dernières années, la patience d’un milliard de personnes en Chine a été mise à rude épreuve, devenant de plus en plus mince à chaque verrouillage et série de tests Covid de masse.

Maintenant, cette patience s’est brisée. Alors que des milliers de personnes descendent dans les rues des villes pour protester contre les restrictions de Covid, une nation épuisée demande maintenant combien de temps encore doivent-elles endurer la politique zéro-Covid de Xi Jinping.

Comme dans l’usine Foxconn, il y a eu des rapports de nourriture et de fournitures médicales inadéquates pour les personnes enfermées dans leurs immeubles, et même des allégations selon lesquelles des gardes et des clôtures ont empêché les gens d’échapper à un incendie dans un bloc, avec dix morts.

La police de Shanghai et d’ailleurs a répondu aux manifestations par la violence, frappant à la fois les manifestants et ceux qui les filmaient. Cela comprenait un journaliste de la BBC. Avec des perturbations majeures dans la ville où la plupart des MacBook sont fabriqués, le potentiel de perturbation de la production de MacBook également.

La prise de Netcost-security.fr

Alors que les retards dans la réception d’un nouvel iPhone 14 Pro brillant peuvent être la définition même d’un premier problème mondial, le problème contribue à mettre en évidence la gestion inefficace de la Chine face au COVID-19.

Les responsables du gouvernement local assouplissent les restrictions dans les zones où les protestations sont les plus bruyantes, mais le gouvernement national continue d’insister sur le fait qu’il n’y aura aucun changement à sa politique COVID Zero – dans laquelle il cherche à éradiquer le virus par l’utilisation agressive des verrouillages, actuellement imposées à des dizaines de milliers d’emplacements.

La majeure partie du reste du monde compte sur les vaccinations pour réduire la gravité des infections, ce qui contribue également à renforcer l’immunité naturelle de ceux qui ont survécu au virus. Le programme de vaccination de la Chine est loin derrière celui des autres pays et repose sur le propre vaccin Sinovac du pays, qui est nettement moins efficace que les vaccins Pfizer/BioNTech utilisés dans la plupart des autres pays.

À un moment donné, le gouvernement chinois va devoir faire marche arrière, mais ne montre aucun signe de le faire malgré les protestations toujours croissantes de la population.

Photo : Quinn Battick/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :