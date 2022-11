L’utilisation du mode avion sur les vols ne sera plus nécessaire : l’UE vous permettra d’utiliser la 5G en voyage

Le mode avion sur les téléphones portables pourrait avoir ses jours comptés. Au moins, quand il s’agit d’utiliser sur les avions. Cela s’est confirmé depuis la Commission européenneen annonçant que bientôt, les passagers des vols au sein de l’Union européenne pourront utiliser la connectivité 5G sur leurs smartphones, éliminant ainsi l’obligation d’activer le mode avion sur les appareils mobiles.

Dans le communiqué, la Commission européenne explique que les passagers pourront tirer le meilleur parti des capacités de leurs appareils mobiles pendant les vols, comme ils le feraient au sol.

Pour ce faire, les compagnies aériennes intégreront dans leur flotte d’avions des équipements de réseau spéciaux, appelés « picocellules », qui permettront la connexion des données et des appels via le service 5G.

Comme indiqué dans la déclaration, les compagnies aériennes pourront fournir la technologie 5G sur leurs avions, ainsi que les générations précédentes de technologie de connexion.

Ainsi, la nécessité d’activer le mode avion sur les appareils en vol est éliminée. Une exigence qui, en revanche, au fil des années perd de sa force grâce au laxisme des compagnies aériennes.

La 5G permettra des services innovants pour les personnes et des opportunités de croissance pour les entreprises européennes. Le ciel n’est plus la limite en ce qui concerne les possibilités offertes par une connectivité ultra-rapide et à haute capacité. – Thierry Breton, commissaire au marché intérieur