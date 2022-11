Samsung met à jour l’un des Galaxy les moins chers avec le correctif de sécurité de novembre

Cette mise à jour arrive déjà sur le Samsung Galaxy A32 5G en France avec la version du firmware A326BXXS4BVK1.

En plus de poursuivre le déploiement d’Android 13 dans la grande majorité des mobiles de son catalogue, Samsung continue de mettre à jour tous ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android de novembre sur l’un de ses Galaxy les moins chers, le Samsung Galaxy A32 5G.

La mise à jour Android de novembre est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy A32 5G

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de novembre 2022 sur le Samsung Galaxy A32 5G dans plusieurs pays européens, dont l’France, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Ce nouveau logiciel, qui atteint déjà le Galaxy A32 5G avec la version de firmware A326BXXS4BVK1, inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige près de cinq douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs connues et améliore les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy A32 5G sur le marché début 2021 avec One UI 3 basé sur Android 11 et au milieu de cette année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1.

Si vous avez un Samsung Galaxy A32 5G, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil pour vérifier si cette mise à jour est déjà disponible.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.