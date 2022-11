Les Xiaomi 13 et MIUI 14 ont déjà une date de présentation officielle

C’est l’un des téléphones les plus attendus de l’année, et on sait enfin quand il sera présenté.

C’est l’un des téléphones mobiles les plus attendus de l’année, car il marque le début de la nouvelle génération de produits phares pour 2023. Le Xiaomi 13 aspire à devenir l’un des modèles les plus populaires de l’année prochaine, bien qu’une fois de plus, la marque Pékin a décidé d’aller de l’avant et de célébrer la présentation de sa nouvelle famille d’appareils phares avant le début du nouveau cours.

Grâce à son profil officiel sur Weibo, la société a confirmé la date de présentation des nouveaux Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro.

Mais les deux nouveaux appareils n’arriveront pas seuls. Avec eux, la marque présentera également la nouvelle version de son logiciel basé sur Android : MIUI 13.

La présentation du Xiaomi 13 est imminente

Seulement trois jours sont ceux qui devront attendre jusqu’à ce que vous puissiez assister à la présentation du nouveau Xiaomi 13. Comme Xiaomi l’a confirmé aujourd’hui, son événement de présentation aura lieu le 1er décembre à 19h00, heure de Pékin, le 12h00 en France.

Ce sera alors que la marque annoncera ses nouveaux smartphones basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, des systèmes de caméra développés avec Leica et d’autres améliorations dont nous avons pu prendre connaissance au fil des jours.

De même, nous assisterons à la présentation de MIUI 14, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de la marque, basée sur Android 13 et avec un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Le futur Xiaomi 13 casse Geekbench

Il se peut que, comme cela s’est produit dans les éditions précédentes, Xiaomi ait l’étrange surprise en réserve sous la forme d’un nouveau produit prêt à être présenté le 1er décembre. Si c’est le cas, chez Netcost-security.fr, nous vous dirons toutes les nouvelles de l’événement minute par minute.