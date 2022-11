La transition de deux ans d’Apple vers son propre silicium est enfin terminée, à l’exception d’un produit : le Mac Pro. Un autre qui ne fait pas partie de la transition du silicium Mac, mais les utilisateurs sont impatients de savoir où il se dirige ensuite est le Pro Display XDR.

Ces deux produits ont été introduits par Apple lors de la WWDC19 et s’adressaient aux clients les plus exigeants. Voici un aperçu des plans d’Apple pour les prochains Mac Pro et Pro Display XDR.

C’est en novembre 2020 qu’Apple a entamé la transition de deux ans vers son propre silicium. La société l’a conclu en mars 2022, après avoir présenté le nouveau Mac Studio, qui Netcost-security.fr exclusivement signalé.

À la fin de l’événement Peek Performance, Apple a également annoncé qu’un Mac Pro avec son propre silicium était également en préparation, bien que la société n’ait rien d’autre à partager pour le moment.

Bloomberg rapporte depuis mai dernier qu’Apple travaille sur un tout nouveau Mac Pro avec 40 cœurs.

Nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro repensé devrait être disponible en 20 ou 40 variantes de cœur de calcul, composé de 16 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Les puces incluraient également des options à 64 ou 128 cœurs pour les graphiques. Le cœur de calcul dépasse le maximum de 28 cœurs offert par les puces Intel Mac Pro d’aujourd’hui, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces désormais fabriquées par Advanced Micro Devices Inc.

À propos de la conception du Mac Pro, Bloomberg dit qu’il « devrait ressembler à une version plus petite de la conception actuelle ». Même avec certains Mac M2 désormais disponibles, on ne sait toujours pas quand Apple prévoit de parler davantage du Mac Pro, mais octobre pourrait être le moment idéal.

Qu’en est-il du Pro Display XDR ?

En juillet 2021, Netcost-security.fr a rapporté en exclusivité qu’Apple travaillait sur un nouvel écran externe avec une puce A13 dédiée et également un Neural Engine, dont nous savons maintenant qu’il s’agit du Studio Display.

Netcost-security.fr a également signalé en exclusivité qu’Apple travaille sur un autre écran, cette fois, il pourrait remplacer le Pro Display XDR par un panneau 7K.

Bien qu’il ne soit pas clair si le nouvel Apple Studio Display remplace le Pro Display XDR ou une nouvelle option dans la gamme avec des fonctionnalités distinctes, des personnes proches du dossier ont déclaré Netcost-security.fr que le nouvel écran a une résolution de 7K. En comparaison, le Pro Display XDR dispose d’un panneau 6K (6016 x 3384) de 32 pouces avec 218 pixels par pouce. Une résolution plus élevée pourrait signifier que le nouvel Apple Studio Display aura une densité de pixels plus élevée de 245 PPI ou qu’il conservera le même 218 PPI que le Pro Display XDR mais sur un panneau plus grand de 36 pouces.

Les analystes Ming-Chi Actu et Ross Young ont des points de vue différents sur ce que le Pro Display XDR pourrait présenter, comme nous l’avons signalé en mars.

(…) En fait, Ross Young dit qu’il s’attend à ce qu’un écran mini-LED de 27 pouces arrive d’Apple dès juin, à une résolution de 5K. Leur cabinet d’analystes estime que la production a déjà commencé. Cependant, Ming-Chi Actu a suggéré exactement le contraire, tweetant qu’Apple pourrait ne pas lancer de nouveaux produits mini-LED cette année en raison de problèmes de coût élevé.

Au final

Avec les puissantes puces de la série M et le nouveau Studio Display, les utilisateurs les plus exigeants sont impatients de découvrir comment Apple va relooker ses produits les plus premium avec les prochaines générations de Mac Pro et Pro Display XDR.

Êtes-vous enthousiasmé par le lancement de ces produits ou pensez-vous que la gamme actuelle d’Apple est suffisante pour vos besoins ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Lire la suite:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :