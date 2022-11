Le futur Xiaomi 13 casse Geekbench

Le nouveau et hypothétique Xiaomi 13 parcourt Geekbench pour nous laisser un nouveau record de score, dépassant même Samsung et son Snapdragon Pro.

Les premiers nouveaux smartphones par lots qui seront présentés sous peu avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 comme une grande incitation sont déjà connus, et si nous avons rencontré pour la première fois le vivo X90 Pro + avec l’annonce hypothétique de ce Snapdragon Pro pour le Galaxy S23, maintenant nous avoir plus de détails sur un Xiaomi 13 qui avait déjà été précédemment anticipé dans d’autres fuites.

Pas en vain, comme le montre l’image ci-dessus, nous connaissons déjà certaines des lignes de son nouveau design ainsi que certains aspects de sa plate-forme matérielle, qui évidemment et comme nous l’avons déjà mentionné sera couronnée et mise en vedette par le chipset Qualcomm le plus avancé avec son lithographie de 4 nanomètres de TSMC et ce qui sera la dernière évolution des cœurs Kryo avant le passage aux cœurs Oryon qui arriveront en 2023.

Maintenant, en plus, grâce à la base de données Geekbench, on peut déjà annoncer un nouveau record dans les tests de puissance et de performances synthétiques, puisqu’un prototype d’un Xiaomi 13 avec le Snapdragon 8 Gen2 et 12 Go de RAM a engrangé pas moins de 1 507 points en le test monocœur et 5 343 points dans le test multicœur.

Jusqu’à présent, seul Samsung a la fréquence la plus élevée de 3,36 GHz, mais seul Samsung a les performances multicœurs les plus faibles.

Si les deux prochains mois n’arrivent toujours pas à atteindre les 5300, c’est bien dommage. — Univers de glace (@UniverseIce) 25 novembre 2022

Le populaire @UniverseIce le commente déjà, et c’est que Xiaomi a atteint un nouveau record dans Geekbench même avec la version « normale » du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, surpassant Samsung et sa version « pro » avec des vitamines.

Xiaomi 13 et 13 Pro : le design complet des nouvelles bêtes Xiaomi est filtré

Le plus curieux du boîtier est que Xiaomi a atteint ce record dans Geekbench en équipant le modèle standard du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et surpassant les prototypes du Samsung Galaxy S23 qui profiteront d’une version overclockée et vitaminée de cette dernière génération de Chipsets maison de San Diego.

Et maintenant on va faire le disclaimer habituel car évidemment ce serait bien de prendre ces scores avec sportivité, et c’est qu’en parlant de prototypes on ne sait pas si Samsung aura déjà eu les modèles finaux de son nouveau processeur sourcé par Qualcomm ou comment Xiaomi aura configuré son prototype de la génération « 13 », sûrement conçu justement pour se démarquer et faire bouger la machine médiatique.

En tout cas, cette nouvelle fuite nous montre que Xiaomi a déjà son nouveau produit phare presque prêt, et vraisemblablement il respectera les dates en nous le présentant officiellement avant même la fin de 2022, du moins pour les magasins en Chine.

Et complétant maintenant les informations obtenues, nous savons que ce prototype a un code de modèle 2211133C et a la configuration de mémoire la plus performante, avec 12 Go de RAM, bien qu’il y aura d’autres modèles qui partiront de 8 Go de mémoire volatile.

Quant au reste du casting, on parle d’un écran de 6,7 pouces et d’une résolution QHD+ avec la technologie AMOLED E6 de Samsung, en plus d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 67 watts (certaines sources mentionnent 120W) et un système photographique qui, pour le modèle « Pro », devrait avoir un capteur principal de 1 pouce et une résolution de 50 mégapixels, ainsi qu’un autre ultra grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP.

Il va falloir laisser plus de temps à Xiaomi pour le cuisiner, mais on sait déjà que le nouveau Xiaomi 13, qu’il s’appelle définitivement comme ça ou pas, est au four et est tout proche… Impatient ?