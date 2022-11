4 clés du Motorola Razr 2022 : ça vaut le coup ?

Motorola a fait du bon travail avec le RAZR 2022. Nous vous disons 4 clés pour lesquelles nous le recommandons.

Avec l’avènement des smartphones pliables, les fabricants ont voulu remettre sur le marché des téléphones de petite taille qui pourraient également grandir une fois ouverts. Le problème? Les écrans. Plier un paravent n’était pas une tâche facile (on le croyait impossible il y a des années), jusqu’à ce qu’ils y parviennent enfin.

Le dernier à sortir a été le Motorola RAZR 2022, qui est un téléphone très compact que nous pouvons transporter dans notre poche et, contrairement aux plis pliants, économisant la distance, il ne devient pas trop gros ou épais lorsqu’il est ouvert.

La question qui se pose est… cela en vaudra-t-il la peine ? Nous allons donner quelques raisons pour lesquelles le terminal Motorola peut en valoir la peine.

1. La lunette arrière. Un succès pour les petites tâches

En comparant les écrans arrière du RAZR 2022 et du Z Flip 4, on peut dire que l’écran du RAZR est beaucoup plus utilisé que celui du Z Flip 4. On peut y répondre aux messages, ouvrir n’importe quelle application et avoir des notifications à portée de main.

Si nous le souhaitons, nous pouvons également profiter de l’écran pour regarder une vidéo, un podcast ou même écouter de la musique en utilisant moins de batterie. Une réussite selon nous de pouvoir utiliser le petit écran pour afficher du contenu en arrière-plan dans le terminal.

En revanche, la seule mauvaise chose que l’on puisse dire à propos de l’écran est sa taille. Étant si petit, il est difficile de répondre à un message car la taille du clavier est très petite.

2. L’écran interne est à peine perceptible lorsqu’il est ouvert

L’un des problèmes des terminaux pliables est l’affichage de l’écran principal. En ayant l’écran déplié, on peut facilement remarquer une fissure qui, au début, peut être gênante mais on finit par s’y habituer rapidement.

Dans le cas du RAZR 2022, ils ont voulu améliorer ce système en rendant l’indentation pratiquement invisible. Avec une utilisation normale du téléphone, nous n’aurions pas de problème à cet égard.

3. Matériel attendu pour son prix

Le matériel dans ce sens est comme prévu (à l’exception des caméras) dans un téléphone à 1 200 euros. Il dispose du dernier processeur, le Snapdragon 8 Gen 1+ accompagné d’une RAM de pointe et d’une mémoire virtuelle de pointe.

Le téléphone est très puissant et fluide, puisque son écran peut atteindre jusqu’à 144 Hz de taux de rafraîchissement adaptatif, accompagné du dernier processeur et d’une légère couche Android.

Le seul point contre c’est la section photographique. Les caméras ne sont pas des caméras haut de gamme. Motorola devait couper quelque part en raison du coût élevé des écrans et cela a été dans les caméras. Il dispose de deux caméras, une principale et une grand angle. Ils offrent de bonnes photos jusqu’en 8K mais n’ont pas autant de détails qu’un terminal haut de gamme de dernière génération.

La caméra frontale offre cependant de bons résultats. Nous pouvons utiliser la caméra arrière pour prendre un selfie en utilisant l’écran arrière, mais ce n’est pas nécessaire. Avec l’écran avant, nous en aurons plus qu’assez dans cette section.

4. L’autonomie est surprenante pour un téléphone pliable

L’autonomie est un point à prendre en compte dans ce type de terminal. Normalement, les téléphones pliables sont des téléphones qui pèchent en termes d’autonomie, car ils ont de petites batteries pour avoir une taille plus compacte. Ce point peut être un problème pour de nombreux utilisateurs habitués à accumuler de nombreuses heures sur l’écran.

Dans le cas du RAZR 2022, s’il est vrai qu’il dispose d’une batterie de 3500 mAh, on peut atteindre 5 heures d’écran actif avec une utilisation moyenne en extérieur et en intérieur, ce qui est un résultat plus que suffisant pour le type de téléphone dont il s’agit. . On peut penser que 3500 est une batterie de faible capacité, mais ils ont fait un bon travail d’optimisation du logiciel et il faut dire que l’on peut utiliser l’appareil avec le petit écran en façade, pour augmenter l’autonomie globale.

Un terminal qui en vaut la peine si vous recherchez un mobile compact

Motorola RAZR 2022 est un terminal qui en vaut la peine si nous voulons avoir un terminal compact. Si nous pouvons payer les 1 200 euros qu’il coûte, c’est un terminal avec lequel nous n’allons pas avoir de problèmes au quotidien et la fonctionnalité de l’écran arrière aide lors de la visualisation du contenu à jeter un coup d’œil rapide.

Si nous sommes des utilisateurs qui aiment vraiment la photographie, ce n’est pas notre terminal puisque les appareils photo sont le seul point négatif qui, selon nous, peut être remarquable à cet égard.